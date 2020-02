Geen angst bij AZ voor instortingsgevaar rondom duel met Feyenoord

De weersvoorspellingen in Nederland voor de komende dagen zijn niet bepaald gunstig.

Zondag wordt er zelfs een heuse storm verwacht in grote delen van het land.

Bij is er intern echter geen angst voor het thuisduel met van zondagmiddag, ondanks het feit dat een deel van het dak van het stadion eerder dit seizoen instortte tijdens een zware storm.

Een 'uiterst verbaasde' woordvoerder van AZ laat desgevraagd weten dat het AFAS Stadion 'goedgekeurd en veilig' is. Het lijkt er dus niet op dat de Alkmaarse club deze week extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

"Nee, er leeft ook niet een bepaalde angst binnen de club", verklaart de zegsvrouw van AZ aan NU.nl. Er worden zondag voor de zekerheid wel poncho's uitgedeeld, zodat bezoekers droog de wedstrijd kunnen volgen.

Daarnaast is boven alle zitplaatsen van het AZ-stadion het dak verwijderd. De voorspelde storm heeft nog niet voor afgelastingen gezorgd in de komende speelronde in de . "Of er wordt gespeeld, is uiteindelijk aan de scheidsrechter."

"Of, in extreme gevallen, de gemeente", verduidelijkt een woordvoerder van de KNVB. AZ en Feyenoord beginnen zondag om 14.30 uur aan het duel in Alkmaar, mocht er voor die tijd nog niet zijn ingegrepen.

Wilfred Janssen, meteoroloog van Weerplaza, voorspelt een zeer lastige zondag voor de bezoekers van voetbalwedstrijden. "Het wordt onstuimig."

De weerkundige voorspelt een stormachtige wind in Alkmaar met kans op windkracht zeven of acht. Daarnaast is het volgens hem goed mogelijkheid dat er windstoten van boven de honderd kilometer per uur plaatsvinden en zal het ook gaan regenen.

Janssen verwacht dan ook dat de KNMI op zaterdag al een waarschuwingscode afgeeft.