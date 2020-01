"Geef credits aan de moeder van Ronaldo, zo'n fantastisch exemplaar"

Juventus won woensdag met 3-1 van AS Roma, mede door een treffer van Cristiano Ronaldo.

De 34-jarige aanvaller scoort de laatste weken aan de lopende band en dat is ook trainer Maurizio Sarri opgevallen. Na afloop van de overwinning is de coach lyrisch over de Portugees. "Geef de credits aan zijn moeder, die zo'n fantastisch exemplaar op de wereld heeft gezet", aldus Sarri.

De oefenmeester van kan ziet dat zijn pupil op relatief oude leeftijd nog altijd schittert. "Hij is extreem fit, zowel mentaal als lichamelijk. Ik kan je niet zo aanwijzen waar hij zich op individueel vlak kan verbeteren, misschien nog wat defensieve puntjes", aldus Sarri tegenover de Italiaanse pers. De trainer vond zijn ploeg vooral in de eerste helft goed spelen.

"In de tweede helft kwamen we niet goed uit de kleedkamer. Na een tijdje zaten we er weer goed in tegen een ploeg die een goed niveau haalt. Gianluigi Buffon heeft enkele reddingen verricht en dat bewijst dat hij nog altijd in een goede vorm steekt en een topkeeper is", aldus Sarri, die nog altijd niet kan beschikken over een geheel fitte selectie.

"Douglas Costa heeft nog geen negentig minuten in de benen, maar het gaat de goede kant op. Alex Sandro moest eruit vanwege een spierprobleem en Juan Cuadrado had de griep. We zitten krap in onze backs momenteel. Als het nodig is, kunnen we Blaise Matuidi daar gebruiken."

Sarri neemt het met Juventus zondagavond op tegen zijn voormalig werkgever .