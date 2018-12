Gedson Fernandes, Benfica's NxGn-middenvelder

De opkomst van de tiener heeft velen, zelfs hijzelf, verrast, maar zijn beklimming naar het eerste team is een beloning voor zijn snelle ontwikkeling.

"Het was een unieke wedstrijd. Ik vond het altijd leuk om naar het stadion te komen, ik vond de sfeer mooi, welke opwindend was. De eerste wedstrijd was een droom. Toen ik het veld betrad, had ik bijna een black-out."

Hij heeft misschien de nodige zenuwen had bij het maken van zijn Benfica-debuut, maar de prestaties van Gedson Fernandes voor Portugese topclub waren niet van een speler die werd overschaduwd door zijn snelle integratie in het eerste elftal.

De negentienjarige middenvelder maakte zijn debuut in de Primeira Liga, Champions League en internationale debuut binnen een paar maanden tijd, snel leidend tot schijnbare belangstelling van Europese zwaargewichten zoals Juventus.

Zijn recente zevende plaats in de Golden Boy-ranking bleek een bewijs van hoe goed hij zich heeft gevestigd in de opstelling van Benfica, waar zijn indrukwekkende prestaties in de kwalificiatiewedstrijden van Champions League goud waren voor de Arenden, die samen met hun nieuwe wonderkind zijn verrast door zijn vermogen om zo'n effect te hebben op hun seizoen tot nu toe.

"Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Ik waardeer het vertrouwen (getoond door de coach en iedereen bij Benfica)", zei Fernandes. "Mijn collega's helpen me enorm. Het team is enorm gegroeid. We hebben gewerkt, we hebben verschillende doelen te bereiken. Ik ben hier heel gelukkig."

"Ik was sprakeloos, ik had het niet verwacht, maar ik ben gelukkig. Het is een teken dat het werk goed wordt gedaan. Het is een uniek gevoel, iets onverklaarbaars, ik ben bij een van de beste clubs ter wereld, het is mijn thuis, waar ik ben opgegroeid."

Technisch bekwaam met een atletische bouw en een oog voor het doel, heeft Fernandes meer dan de helft van zijn dribbels voltooid en won meer dan vijftig procent van zijn luchtduels dit seizoen, terwijl hij ook een passnauwkeurigheid van meer dan 82 procent had in de Portugese Primeira Liga en de Champions League.

Zijn vermogen om de ballen te verdelen wordt weerspiegeld door zijn vaardigheden om het terug te winnen; Fernandes heeft gemiddeld twee tackles per wedstrijd en krijgt 3,5 overtredingen mee per wedstrijd in de Primeira Liga; de vijfde hoogste in de competitie.

Dergelijke goede afgeronde statistieken beloven een mooie toekomst voor Fernandes, die wordt gemonitord door onder meer Juventus en Manchester United. Als zijn vooruitgang in 2019 wedijvert met de vooruitgang die hij in 2018 boekte, zal het niet lang duren voordat de vroegrijpe jonge Portugese ster wordt voortgestuwd door de voetballende elite.