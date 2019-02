'Gedecideerde Mandzukic weigert ruime verdubbeling van salaris'

Mario Mandzukic heeft naar verluidt een lucratieve aanbieding van Dalian Yifang geweigerd.

De Chinese club heeft al de beschikking over Yannick Ferreira Carrasco, terwijl Marek Hamsík binnen afzienbare tijd eveneens de overstap lijkt te maken naar de club van trainer Bernd Schuster. Als het aan de Blauwe Haviken had gelegen was het daar echter niet bij gebleven, aangezien zij hun zinnen hadden gezet op de komst van nog een bekende naam.



Verschillende media uit Italië, waaronder Corriere di Torino , berichten woensdag dat Mandzukic een aanbieding van Dalian Yifang naast zich neer heeft gelegd. De aanvaller van Juventus kon in het noordoosten van China maar liefst tien miljoen euro per jaar gaan verdienen, maar hij geeft er vooralsnog de voorkeur aan om in Turijn te blijven.



Doordat de Chinese transfermarkt pas eind februari sluit hebben de clubs aldaar nog een aantal weken om nieuwe spelers binnen te halen en dat is de reden dat Mandzukic na het einde van het Europese transferwindow nog een aanbieding binnen heeft gekregen. La Vecchia Signora hoeft echter niet te vrezen dat de Kroaat, die een belangrijke rol vervult in de plannen van trainer Massimiliano Allegri, op korte termijn op deze aanbieding ingaat.



De 32-jarige Mandzukic ligt momenteel nog tot medio 2020 vast bij de koploper van de Serie A en gaat naar verluidt na afloop van dit seizoen de knoop over zijn toekomst doorhakken. De aanvaller, die voor vier miljoen euro per jaar op de loonlijst staat bij Juventus, zou er volgens de laatste geruchten de voorkeur aan geven om zijn contract met nog in ieder geval een seizoen te verlengen.