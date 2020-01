Gedecideerde Bruma weigerde terugkeer bij geïnteresseerd PSV

Jeffrey Bruma gaat aan de slag bij FSV Mainz 05.

Nadat de verdediger eerder verhuurde aan moet Bruma nu behoeden voor degradatie.

"Het is opnieuw een uitdaging, maar ik denk dat we voldoende kwaliteit in de ploeg hebben om erin te blijven", zegt Bruma, die ook werd benaderd door .

De Eindhovense club informeerde bij Bruma of hij interesse had in een terugkeer. "PSV heeft geïnformeerd, maar heel concreet is het niet geworden."

"Op dit moment geef ik er ook de voorkeur aan om in de te blijven", zegt de 28-jarige stopper in gesprek met De Telegraaf.

Bruma verzekert dat hij na veel blessureleed weer helemaal fit is. "Ik ben topfit en daarom heb ik er ook voor gekozen om me te laten verhuren."

"Ik voel me te goed om op de bank of de tribune te gaan zitten", aldus Bruma, die ploeggenoot wordt van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius.

"Leuk om met Nederlanders samen te gaan spelen. Ik ken die jongens al en dat maakt het ook makkelijker om in de groep opgenomen te worden."

Bruma weet dat hij direct aan de bak kan, want zaterdag komt op bezoek. "Dat is een lekkere binnenkomer. Ik weet natuurlijk niet of ik meteen ga spelen, maar anders zal ik moeten proberen om Robert Lewandowski van scoren af te houden."

De stopper hoopt vooral veel minuten te maken bij FSV Mainz 05. "Ik moet nu veel gaan spelen en dan kijk ik wat er komende zomer op mijn pad gaat komen."