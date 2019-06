'Gedecideerd Ajax nog altijd boos over behandeling van Ziyech'

De Telegraaf bevestigt dat AS Roma zich tevergeefs bij Ajax heeft gemeld voor Erik ten Hag.

I Giallorossi klopten volgens Sky Italia in de Johan Cruijff ArenA aan om te informeren naar de mogelijkheden om de trainer over te nemen, maar kregen meteen een 'nee' te horen.



Volgens de Nederlandse ochtendkrant is het standpunt dat zijn oefenmeester niet kwijt wil echter niet de enige reden dat het Roma nul op het rekest heeft gegeven. De Amsterdammers zouden namelijk nog altijd boos zijn over de manier waarop de Italianen afgelopen zomer om zijn gegaan met Hakim Ziyech.



De spelmaker leek een jaar geleden lange tijd op weg naar de Italiaanse hoofdstad en zou zelfs al persoonlijk akkoord zijn geweest met de Romeinen over een vijfjarig contract. Roma kwam in die tijd bovendien in de buurt van de door Ajax gehanteerde vraagprijs, maar liet vervolgens niets meer van zich horen.



Ziyech bleef vervolgens 'gewoon' in Amsterdam en maakte het afgelopen seizoen opnieuw indruk met zijn spel. De Marokkaans international wordt ook deze zomer weer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar een grote buitenlandse competitie en onder meer , en passeerden in de afgelopen weken de revue als mogelijke nieuwe werkgever van de middenvelder.