Geblunder met volksliederen zorgt voor bizarre situatie bij Frankrijk - Albanië

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Albanië is zaterdagavond zeven minuten later dan gepland begonnen.

De aftrap van de interland moest worden uitgesteld, omdat vlak voor de aftrap niet het volkslied van Albanië, maar het volkslied van Andorra door de speakers van het Stade de France in Parijs schalde.



De fout leidde tot verwarring én boosheid bij de spelers van Albanië. Wat mogelijk bijdroeg aan de boosheid was het feit dat de stadionspeaker in het Stade de France ook nog eens excuses maakte 'aan de supporters van Armenië'. De Albanese spelers weigerden de wedstrijd in gang te zetten en eisten dat alsnog eerst het juiste volkslied afgespeeld zou worden, melden diverse internationale media.



Nadat dat was gebeurd, kon de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano de wedstrijd alsnog in gang zetten. De wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië is zaterdagavond overigens voor beide teams van groot belang in het kader van de EK-kwalificatiereeks. Frankrijk staat na vier groepsduels tweede met tien punten; Albanië pakte in net zoveel wedstrijden zeven punten.