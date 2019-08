Geblesseerde Lionel Messi twijfelgeval voor eerste LaLiga-duel in Bilbao

Lionel Messi is niet van de partij tijdens de Amerikaanse oefentrip die Barcelona in de komende week onderneemt.

De Catalaanse grootmacht maakt maandag via de officiële kanalen bekend dat de sterspeler een kuitblessure heeft opgelopen en in Spanje achter zal blijven om aan zijn herstel te werken.

Messi verscheen maandag voor het eerst na zijn vakantie op het trainingsveld en daar ging het meteen mis voor de aanvaller. De aanvoerder van moest zich vanwege fysieke klachten al snel terugtrekken van de training en tests hebben uitgewezen dat hij een blessure aan zijn kuit heeft opgelopen.

Volgens verschillende Spaanse media staat er een herstelperiode van een à twee weken voor de door Messi opgelopen kwetsuur, waardoor hij mogelijk de start van het nieuwe seizoen in LaLiga aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Athletic Club is over elf dagen in Bilbao de eerste tegenstander van de nieuwe voetbaljaargang.

Barcelona oefent in de Verenigde Staten twee keer tegen en neemt onder meer miljoenenaankopen Antoine Griezmann en Frenkie de Jong mee.

Naast deze nieuwkomers krijgen ook talenten als Moussa Wagué, Riqui Puig, Carles Pérez en Abel Ruiz de kans om zich te laten zien.