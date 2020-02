Gattuso heeft harde boodschap voor Lozano op weg naar duel met Barça

Hirving Lozano komt er nog niet aan te pas bij Napoli en zal zichzelf flink moeten verbeteren wanneer hij in beeld wil komen voor een basisplaats.

Trainer Gennaro Gattuso is namelijk bijzonder ontevreden over de Mexicaans international en heeft dat benadrukt op een persconferentie in aanloop naar het duel met in de .

"Lozano moet harder werken en beter worden. Ik verlang bepaalde kwaliteiten van mijn buitenspelers, maar daarover beschikt hij niet. Daarom heb ik op dit moment geen ruimte in mijn team voor hem", zo liet de -trainer optekenen door de aanwezige media.

Lozano kwam in de zomer van vorig jaar voor liefst 38 miljoen euro over van , maar heeft tot dusver weinig potten kunnen breken in Napels.

Meer teams

Lozano kwam onder Carlo Ancelotti nog regelmatig aan spelen toe, maar moet onder Gattuso genoegen nemen met een bijrol. Dit seizoen kwam Chucky in de pas tot acht basisplaatsen en evenveel invalbeurten.

Lees beneden verder

Waar hij bij PSV scoorde aan de lopende band, was hij in de Italiaanse competitie pas twee keer trefzeker. In de groepsfase van de Champions League kwam hij alle duels in actie en scoorde hij eenmaal.

Hoewel Gattuso een duidelijke boodschap heeft voor Lozano, zit de Mexicaan wel gewoon bij de wedstrijdselectie voor het duel met Barcelona. Door een blessure van Fernando Llorente mag hij hopen op speeltijd.

De kans dat hij in actie komt is echter niet groot. Onder Gattuso staan Lorenzo Insigne, José Callejon, Matteo Politano en Eljif Elmas boven Lozano in de pikorde.