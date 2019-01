'Gastón Pereiro wil contract bij PSV voorlopig niet verlengen'

Het contract van Gastón Pereiro loopt tot medio 2020 en het is voorlopig niet aannemelijk dat de Uruguayaan deze verbintenis gaat verlengen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Zijn zaakwaarnemer Paco Casal zou daar momenteel op aansturen, waardoor de aanvallende middenvelder volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terechtkomt. Een zomers vertrek van Pereiro ligt daardoor voor de hand, om te voorkomen dat Pereiro over anderhalf jaar transfervrij vertrekt. De Uruguayaan werd in 2015 voor zeven miljoen euro overgenomen van Nacional en speelde tot dusver 135 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij tot 45 treffers en 18 assists kwam.

Pereiro kende wisselend succes als speler van PSV en raakte vlak voor de winterstop zijn basisplaats in het elftal van trainer Mark van Bommel kwijt. Ook Donyell Malen heeft een contract tot medio 2020, maar het Eindhovens Dagblad verwacht dat negentienjarige aanvaller binnen afzienbare tijd zijn handtekening zal zetten onder een nieuwe verbintenis. PSV praat momenteel tevens met Pablo Rosario over de verlenging van zijn contract, dat nog anderhalf jaar doorloopt. Verder zijn er op dit moment zes spelers in het bezit van een aflopende verbintenis.



Met Daniel Schwaab heeft PSV reeds gesprekken achter de rug over een langer verblijf. Eloy Room wil vaker aan spelen toekomen en gaat binnenkort met de Eindhovenaren om de tafel. Ramon Pascal Lundqvist lijkt PSV deze winter al te gaan verlaten, terwijl er met Jordan Teze een mondeling akkoord is bereikt over een nieuw contract. Hoe de toekomst van Dante Rigo en Matthias Verreth, allebei in het bezit van een aflopende verbintenis, eruit ziet, is nog onduidelijk.