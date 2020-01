Gastón Pereiro neemt afscheid van ploeggenoten bij PSV

Het lijkt erop dat Gastón Pereiro dan toch verkocht gaat worden door PSV.

Diverse Nederlandse media, waaronder het Eindhovens Dagblad, melden dat de Uruguayaan op De Herdgang afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten en zich opmaakt voor een transfer naar Cagliari.

De transfer naar Italië is nog niet afgerond en er zijn dan ook nog geen handtekeningen gezet, maar de transfer is in een stroomversnelling gekomen nu zaakwaarnemer Paco Casal meewerkt.

bereikte eerder in januari een akkoord met het Amerikaanse FC Cincinnati, maar de belangenbehartiger van Pereiro ging vervolgens voor de overgang liggen. Het zou volgens Casal beter voor de loopbaan van zijn cliënt zijn om in Europa te blijven.

PSV vreesde vervolgens even dat de Zuid-Amerikaan transfervrij de deur uit zou lopen, maar lijkt nu toch nog een tranfersom te toucheren. Zaakwaarnemer Casal is dinsdag in Italië om met Cagliari, de nummer zes van de , de laatste puntjes op de i te zetten.

PSV ontvangt volgens het ED een bedrag van 2,5 miljoen euro voor de 24-jarige nummer tien, die dit seizoen slechts vier keer speelde in de .

Onlangs bracht Pereiro in Uruguayaanse media naar buiten dat hij in onderhandeling is met Aston Villa, maar nu lijkt hij dus op weg naar Italië.

PSV telde in de zomer van 2015 6,5 miljoen neer om Pereiro over te nemen van het Uruguayaanse Nacional. In totaal was Pereiro goed voor 118 optredens in de Eredivisie, waarin hij 44 keer doel trof.