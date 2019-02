Gary Neville waarschuwt clubleiding van Manchester United voor 'muiterij'

Manchester United verloor tot dusver slechts één keer onder het bewind van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer.

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de Noorse oud-aanvaller na dit seizoen aan het roer blijft op Old Trafford. Gary Neville waarschuwt voor 'muiterij' onder de supporters als de clubleiding van Manchester United besluit om niet verder te gaan met Solskjaer.

"Ik denk dat je deze baan niet aan iemand anders kan geven, want dan ontstaat er muiterij. De fans vragen om hem, ik kan me niet voorstellen dat een definitieve aanstelling nog ver weg is", zegt Neville tegenover Sky Sports . Manchester United speelde zondagmiddag met 0-0 gelijk tegen aartsrivaal Liverpool. “In de tweede helft merkte je dat de sfeer rond de club totaal veranderd is. Drie maanden geleden scandeerde het publiek: Aanvallen, aanvallen, aanvallen .”



"Nu zongen ze Solskjaer toe, het is allemaal compleet omgedraaid. De sfeer op Old Trafford is in de afgelopen jaren zelden zo geweest en dit was nog een 0-0... Als Manchester United nog had gescoord, was het helemaal ongelofelijk geweest", concludeert de oud-verdediger van the Red Devils . Nemanja Vidic sluit zich aan bij Neville en is van mening dat de clubleiding van Manchester United zo snel mogelijk de knoop moet doorhakken.



"Ze moeten die beslissing zo snel mogelijk nemen. De nieuwe manager moet nadenken over volgend seizoen. Als Manchester United daadwerkelijk wil meedoen om de titel, zullen er enkele veranderingen moeten plaatsvinden. Ole weet al wat er zal moeten gebeuren", stelt de Servische oud-verdediger van Manchester United. De formatie van Solskjaer bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League, met een achterstand van één punt op nummer vier Arsenal.