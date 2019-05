Gary Neville verwacht dat Manchester United naast De Ligt gaat grijpen

Het zou Gary Neville niet verbazen als Manchester United uiteindelijk naast Matthijs de Ligt grijpt.

lijkt nog steeds de beste papieren te hebben wat betreft het contracteren van de -verdediger. Neville verwijst naar zijn eigen loopbaan als speler, toen the Mancunians ook geregeld faalden in het aantrekken van Europese topspelers.

"In het voetbal draait tegenwoordig alles om geld, dus zal de concurrentie altijd groot zijn", laat de oud-verdediger optekenen door Goal . "Zelfs in de beste dagen van waren , Barcelona en ons soms te slim af. Het is vaker gebeurd. In 2004 won de slag om Arjen Robben en Samir Nasri koos uiteindelijk voor . Sir Alex Ferguson was niet onfeilbaar in zijn werk op de transfermarkt."



Neville denkt dat Aaron Wan-Bissaka een ideale speler voor Manchester United is, maar weet dat de hoofdprijs vraagt voor de vleugelverdediger. "Je kunt spelers niet meer voor minder dan tien miljoen euro aantrekken. Clubs kunnen de prijs geweldig opdrijven, want ze ontvangen van de Premier League structureel meer dan honderd miljoen euro. Die tien miljoen euro maakt het verschil niet voor ze, ze denken eerder aan zestig of zeventig miljoen euro."



Het elftal van Ole Gunnar Solskjaer eindigde op de zesde plaats en moet het doen met een plaatsbewijs voor de . Neville maakt zich echter geen zorgen en kijkt liever naar de lange termijn. "Ik heb genoeg geduld. Zolang het voetbal maar aantrekkelijk is en de principes van de club niet worden verwaarloosd. Het geeft niet als Manchester United in de komende drie, vier, vijf jaar niet succesvol is. Daar lig ik niet wakker van."