Gary McAllister voorspelt Liverpool eerst titel sinds 1990

De voormalige Liverpool-middenvelder Gary McAllister denkt dat zijn oude ploeg Manchester City af kan troeven in de titelstrijd in de Premier League.

Met nog acht wedstrijden te spelen is het een nek-aan-nek gevecht in de titelstrijd in de Premier League, waar de ploeg van Josep Guardiola één punt meer heeft dan het elftal van Jürgen Klopp. The Citizens werden vorig seizoen landskampioen, waar the Reds wachten op de eerste titel sinds 1990.

"Ik heb naar beide speelschema's gekeken en een voorspelling gedaan en ik dacht dat in het voordeel zou zijn", vertelt McAllister, die tussen 2000 en 2002 voor speelde, in gesprek met Sky Sports . "Maar op de manier waarop het is verlopen, komt Liverpool eruit met één punt voorsprong."

Liverpool heeft de titel nog niet gewonnen tijdens het Premier League-tijdperk. "Er is enorme druk en de spelers zullen zich er goed bewust van zijn - ook al zullen ze zeggen dat er geen rekening mee houden. Er wordt van buitenaf veel gesproken over het feit dat Liverpool zo lang geen titel heeft gewonnen. Maar ze moeten gewoon proberen zich te concentreren op elke wedstrijd en ze allemaal afzondelijker bekijken."