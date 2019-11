Gary Lineker furieus op VAR: "WTF zijn ze aan het doen met onze sport?"

Gary Lineker is helemaal klaar met de VAR, zo laat de tv-presentator van de BBC in niet mis te verstane bewoordingen weten op Twitter.

Zaterdag nam de videoscheidsrechter de zeer discutabele beslissing om een doelpunt van Sheffield United tegen (1-1) af te keuren wegens buitenspel. Volgens Lineker was dat onmogelijk te beoordelen.

Lineker begrijpt niets van de ingreep van de VAR. "De VAR op z'n absurdst", schrijft de oud-spits op Twitter. "De gelijkmaker van Sheffield United wordt afgekeurd wegens buitenspel, terwijl het onmogelijk is om dat waar te nemen, vanuit welke positie dan ook. WTF zijn ze aan het doen met onze sport?"

Vlak nadat Heung-Min Son Tottenham op voorsprong had gezet, maakte Sheffield United alweer gelijk. Dat dacht de ploeg van manager Chris Wilder tenminste, want de VAR oordeelde na minutenlang overleg dat assistgever Enda Stevens buitenspel stond.

Het besluit van de videoref leidde direct tot veel ophef in Engeland en op social media. Uiteindelijk slaagde Sheffield er in de 78ste minuut via George Baldock alsnog in om gelijk te maken.

Door de remise is Tottenham slechts twaalfde in de Premier League, terwijl Sheffield United verrassend vijfde staat. De promovendus heeft evenveel punten als nummer zes , dat zaterdagavond van verloor.