Gary Lineker en Youri Mulder genieten intens van uitblinker: "Hij is een grap"

Liverpool zette donderdagavond met een dikke overwinning op Leicester City (0-4) een reuzenstap richting de Engelse landstitel.

Trent Alexander-Arnold was de absolute uitblinker van de avond met twee assists en een doelpunt en werd in het King Power Stadium dan ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Gary Lineker is een van de vele voetballiefhebbers die genoten heeft van het spel van de rechtsback.

"Hij is een grap. Een fantastische voetballer", tweette het Engelse voetbalicoon nog voordat het laatste fluitsignaal had geklonken over Alexander-Arnold. De 21-jarige rechtervleugelverdediger speelde een indrukwekkende wedstrijd en was direct betrokken bij drie van de vier doelpunten die vanavond maakte. In de eerste helft bracht hij de bal vanaf de linkerflank schitterend in het strafschopgebied van , waarna Roberto Firmino Liverpool bij de tweede paal op voorsprong kon brengen.

The Reds gingen met een 0-1 voorsprong aan de thee en liepen in de tweede helft volledig over Leicester City heen. James Milner nam de 0-2 voor zijn rekening vanaf de strafschopstip en kort erna maakte Firmino zijn tweede doelpunt van de avond, na opnieuw voorbereidend werk van Alexander-Arnold.

De Engelse international bepaalde dertien minuten voor tijd uiteindelijk zelf de eindstand, door vanbinnen de zestien diagonaal raak te schieten.

In de studio van Ziggo Sport komt ook Youri Mulder superlatieven tekort voor Alexander-Arnold. "Ik vind hem beter dan Walker. En ik vind hem ook beter dan Kimmich en Pavard, als zij als rechtsback spelen", reageert de analist op de vraag of Alexander-Arnold op dit moment de beste rechtsback ter wereld is.

"Hij heeft atletisch vermogen en een fantastische trap; hij neemt alle corners en vrije trappen. Voor voorhoedespelers is het een heerlijke speler om achter je te hebben lopen. Als hij de bal heeft, is het voor een aanvaller zaak om vrij te gaan lopen. Je kunt ervan op aan dat die bal dan komt."

Alexander-Arnold blijft zelf betrekkelijk nuchter onder alle loftuitingen, maar erkent wel dat Liverpool zichzelf vanavond een grote dienst heeft bewezen. De manschappen van trainer Jürgen Klopp staan nu dertien punten los aan kop in de Premier League. "Het was waarschijnlijk wel onze beste wedstrijd van het seizoen, als je al het gereis en de drukte van de afgelopen tijd in ogenschouw neemt", zegt Alexander-Arnold op de clubsite, onder meer refererend aan de deelname van Liverpool aan het WK voor clubteams in Qatar, waar de ploeg zich vorige week tot wereldkampioen kroonde.

"We controleerden de wedstrijd voor het grootste gedeelte en gaven amper kansen weg. We zijn blij met de clean sheet en kunnen trots zijn op de vier doelpunten die we gemaakt hebben."