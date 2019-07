Gareth Bale is stellig en dwarsboomt plannen Real Madrid

Zaakwaarnemer Jonathan Barnett verzekert dat Gareth Bale 'gewoon' voor zijn kansen gaat bij Real Madrid.

De aanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een uitgaande transfer bij de Koninklijke , aangezien trainer Zinédine Zidane het niet meer in de Welshman ziet zitten. Barnett benadrukt echter dat Bale geen intentie heeft om te vertrekken.

De 29-jarige Bale ligt nog tot de zomer van 2022 vast in het Santiago Bernabéu en volgens Barnett heeft zijn cliënt geen intentie om een transfer te maken. Volgende week begint de voorbereiding van Real op het nieuwe seizoen en Bale zal erbij zijn, zo laat de belangenbehartiger weten aan ESPN . "Natuurlijk zal hij zich melden", zo klinkt het.



Barnett benadrukt dat Bale nog volledig gefocust is op presteren bij Real. Diverse Italiaanse media claimden dat de routinier op huurbasis op weg was naar , maar zijn zaakwaarnemer ontkent stellig. "Onzin", aldus Barnett, die aangeeft dat Bale juist ernaar uitkijkt om zich weer te melden bij de Spaanse grootmacht.



Zidane deed in de laatste wedstrijden van afgelopen seizoen nauwelijks een beroep op Bale. De Franse oefenmeester zou uitgekeken zijn op de aanvaller, die naast Inter ook werd gelinkt aan en . Real zou graag een verkoop van Bale realiseren, onder meer om ruimte te maken in het salarishuis.