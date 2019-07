Gareth Bale definitief niet naar Jiangsu Suning na deal met Anderlecht

De geruchten over een eventuele transfer van Gareth Bale naar Jiangsu Suning kunnen definitief de prullenbak in.

Zondag meldde de BBC al dat de stekker uit de deal had getrokken en maandag blijkt dat er geen ruimte meer is voor Bale bij de Chinese club. Jiangsu Suning heeft de komst van Ivan Santini bekendgemaakt en met het aantrekken van de Kroatische speler heeft de club het maximaal toegestane aantal niet-Chinese spelers in de selectie.

Jiangsu Suning was lang in de race voor Bale, die naar verluidt 66 miljoen euro had kunnen verdienen in China. De club werd het niet eens met Real Madrid over de transfersom en dus werd er doorgeschakeld. De dertigjarige Santini komt over van en kost Jiangsu Suning circa vijf miljoen euro. Daarmee komt er een einde aan een relatief kort dienstverband van Santini in België.

De spits maakte een jaar geleden voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van naar Anderlecht en was het afgelopen seizoen goed voor zestien goals.

Dat er geen ruimte meer is voor Bale heeft mede te maken met het aantrekken van de Braziliaanse verdediger Miranda. Zodoende wordt de kans dat Bale vertrekt bij Real Madrid steeds kleiner.

Volgens Marca is de kans groot dat Bale dit seizoen bij Real Madrid blijft. Alleen clubs uit China en Engeland zouden zijn salaris kunnen ophoesten. De Chinese transfermarkt gaat echter over twee dagen al dicht, terwijl de transfermarkt in de Premier League ook al bijna sluit. Na 8 augustus mogen clubs op het hoogste Engelse niveau geen spelers meer aantrekken.