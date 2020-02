García verrast en neemt Brama 'in het belang van de club' op in selectie

FC Twente-trainer Gonzalo García heeft een opvallend besluit genomen na de commotie van deze week rondom Wout Brama.

De middenvelder zit voor het eerst sinds de winterstop weer bij de wedstrijdselectie.

De keuze van García is opvallend omdat hij en keeperstrainer Sander Boschker de speler eerder deze week nog met de grond gelijk maakte, zo bleek uit een uitgelekt audiofragment van een gesprek tussen de technische staf en een aantal supporters.

"We moeten op dit moment doen wat het beste is voor de club", zo wordt García een dag voor de thuiswedstrijd tegen geciteerd door TC Tubantia.

Meer teams

Brama ontbrak de afgelopen weken steevast in de wedstrijdselectie, zonder dat de coach uitleg had gegeven. De supporters konden het besluit niet waarderen en steunden de aanvoerder door tijdens de wedstrijden om hem te roepen.



Na de verloren uitwedstrijd tegen (2-0) werd de spelersbus van Twente opgewacht door een aantal supporters. De technische staf en aanvoerder Xandro Schenk gingen het gesprek aan, waarbij met name Boschker zich negatief uitliet over Brama.

Lees beneden verder

Hij zei onder meer dat Brama voor wrijving zorgt in de spelersgroep en dat spelers mede door zijn gedrag vertrouwen missen. Volgens het regionale dagblad vindt García het lastig om met een sterke persoonlijkheid om te gaan.

Zodoende leek het erop dat Brama zijn laatste wedstrijd voor Twente had gespeeld. Nu is de routinier toch opgenomen voor het duel met de nummer twee van de . Zodoende lijkt de rust terug te keren bij Twente.

"Het is ook mijn beslissing", aldus García. "Als ik nee zeg, is het nee, maar we proberen de rust weer terug te krijgen." De trainer wilde niet zeggen of Brama vanuit de basis begint tegen AZ.