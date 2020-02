García haalt schouders op en springt in de bres voor Boschker

Gonzalo García heeft Wout Brama voor het eerst sinds de winterstop weer bij de wedstrijdselectie van FC Twente gehaald.

Het besluit is opvallend, daar de trainer en keeperstrainer Sander Boschker zich eerder deze week nog bijzonder negatief uitlieten over de middenvelder.

In een uitgelekt audiofragment hadden García en Boschker geen goed woord over voor Brama. "Het is jammer dat het gebeurd is, maar het is gebeurd", reageert de trainer vrijdag.

Tegenover FOX Sports zegt García de situatie te betreuren. "Het is voor niemand mooi, zeker ook niet voor Sander. Ik ken hem en hij houdt van de club. Voor Sander is het het moeilijkst. Maar ja, dat is de situatie", aldus de trainer, die de woorden van Boschker niet als 'niet slim' wil omschrijven.

"Het is gevoel. Moet hij tricky zijn dan? Is het slim om tricky te zijn?" García wil niet te diep in gaan op de situatie. "De club heeft een statement gemaakt en we gaan nu weer verder. Wat wij besproken hebben? Dat blijft binnenskamers. Wij gaan verder met elkaar en proberen daarin de beste weg te vinden."

Na de woorden van Boschker en García eerder deze week leek het erop dat Brama zijn laatste wedstrijd voor Twente had gespeeld. Tegenover Tubantia liet de coach vrijdag weten dat de middenvelder in het belang van de club weer bij de wedstrijdselectie is gehaald.

"Wij moeten op dit moment doen wat het beste is voor de club. En dus moeten we proberen de rust terug te krijgen", aldus de trainer. "Of dit mijn beslissing is geweest? Ja, ook van mij. Als ik nee had gezegd, was het niet gebeurd."

"Ik moet doen wat ik moet doen", aldus de trainer. "Wat er in het statement staat, was de inhoud van het gesprek dat wij woensdag hebben gehad en wat wij naar buiten wilden brengen."

"Al het andere is speculatie. Ik snap dat dat jullie (de pers, red.) werk is, maar dat is niet aan ons. Of ik de zaak Brama goed heb aangepakt? Dat is moeilijk om te zeggen. Of het nu goed gedaan is of niet, we praten er nu al teveel over."