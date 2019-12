Garcia De La Vega-tijdperk kent nasleep; puntenaftrek en boete Roda JC

Het beroep van Roda JC Kerkrade inzake puntenaftrek heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, zo meldt de Limburgse club donderdag.

De onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal acht bewezen dat de regels zijn overtreden wat betreft de zeggenschap door voormalige eigenaar Mauricio Garcia De La Vega. Naast drie punten aftrek moet een boete van 12.500 euro betalen.

Volgens de beroepscommissie heeft de club uit de zich niet gehouden aan het licentiereglement en de richtlijn wijziging zeggenschap. Specifiek wordt het handelen van De La Vega genoemd.

De inmiddels vertrokken zakenman uit Mexico zou zonder toestemming van de beroepscommissie meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben gekregen. Tegen de uitspraak kan geen beroep worden aangetekend.

De drie punten worden afgetrokken van de totaalstand, waardoor Roda JC nu op zestien punten uit zeventien competitiewedstrijden staat. Het elftal van trainer Jean-Paul de Jong bezet evenwel nog steeds de veertiende plaats in de rangschikking.

Lees beneden verder

De punten worden niet afgetrokken van de huidige periode in de Keuken Kampioen Divisie of van de aankomende periodes in deze voetbaljaargang.

De La Vega begon afgelopen zomer met veel ambitie bij Roda JC, maar zijn rol in het Parkstad Limburg Stadion was enkele maanden later alweer uitgespeeld.

Dieptepunt van zijn Limburgse periode was de thuiswedstrijd tegen begin oktober, toen de Mexicaan door woedende Roda-supporters het stadion werd uitgezet. Kort daarop besloot De La Vega definitief om niet verder te gaan bij Roda JC.