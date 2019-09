Gamers opgelet: Wie zijn de beste middenvelders van FIFA 20?

Manchester City's Kevin De Bruyne is ingeschaald als beste middenvelder van FIFA 20. Hij laat Luka Modric daarmee achter zich.

Het aftellen tot de release van FIFA 20 is bijna ten einde en gameontwikkelaar EA Sports heeft op 9 september de lijst van de honderd beste spelers van het spel bekend gemaakt.

De belangrijkste mededeling was dat Lionel Messi de nummer een is met een score van 94. Daarmee hield hij spelers als Cristiano Ronaldo en Neymar achter zich op het podium.

In de top drie viel geen middenvelder te bespeuren, maar kort daarachter staat het vol spelers die op het middenrif excelleren. Goal heeft een daarom overzicht gemaakt van de beste middenvelders.

Het mag geen verrassing heten dat Kevin De Bruyne bovenaan de lijst staat na zijn topseizoen bij en de Belgische nationale ploeg.

Hij laat zelfs Luka Modric, die in 2018 nog de Ballon d'Or won, achter zich. Nu komt de Kroaat niet verder dan een rating van 90, waarmee hij in totaal een puntje minder goed scoort dan zijn Belgische concurrent.

Als je De Bruyne inschaalt als aanvallende middenvelder en Modric een centrale middenvelder noemt, is N'Golo Kanté samen met Sergio Busquets de beste verdedigende middenvelder met een rating van 89.

Technische spelers doen het goed, met Manchester City's David Silva die ploegmaat De Bruyne volgt in de top vijf. Hij heeft samen met vier anderen een rating van 88 meegekregen van de spelontwikkelaars.

Paulo Dybala - in het spel uitkomend voor Piemonte Calcio omdat Juventus haar naamrechten exclusief aan PES verbond - Christian Eriksen en Marco Reus zijn de andere aanvallende middenvelders met dezelfde waarde.

Paul Pogba kan ook een totaalscore van 88 overleggen, terwijl Toni Kroos tot eenzelfde cijfer komt. De twee blijven Fernandinho, Thiago en Casemiro daarmee nipt voor, want dat drietal krijgt een 87-score.

Op 86 staan zes spelers: Isco, Thomas Muller, Daniel Parejo, Miralem Pjanic, Ivan Rakitic en Marco Verratti. Zij staan voor een groep van dertien spelers die een kaart met totaalwaarde van 85 hebben ontvangen.

Onder hen -aanwinst Frenkie de Jong en Ajacied Hakim Ziyech, die naast Zlatan Ibrahimovic de enige speler in de top 100 is die niet in een van de vijf grootste compeitites van Europa speelt.

FIFA 20: Beste middenvelders