Gamers opgelet: Wie zijn de beste aanvallers in FIFA 20?

Lionel Messi heeft Cristiano Ronaldo nipt achter zich gelaten in FIFA 20, waar Neymar op de derde plaats is ingeschaald door gamemaker EA Sports.

EA Sports heeft de ratings van de honderd beste spelers in FIFA 20 bekendgemaakt in aanloop naar de wereldwijde première op 27 september. Goal maakte daarop dit overzicht van de beste aanvallers, terwijl de volledige top 100 hier te zien is.

De vedette van Argentinië en is uitgeroepen tot beste speler van het spel. Met zijn rating van 94 blijft hij Ronaldo nipt voor. Vorig jaar kregen ze allebei een totaalscore van 94, maar de Portugees is een puntje achteruit gegaan, al wint hij het nog altijd op snelheid en schieten.

Ronaldo speelt echter niet in het shirt van op FIFA, want de Italiaanse topclub verkocht haar naamrechten exclusief aan FIFA-concurrent, dus treedt hij ingame aan voor de fictieve club Piemonte Calcio, die verder wel alle spelersnamen van Juventus heeft.

Neymar krijgt voor het vierde jaar op rij een rating van 92 en daarmee is hij wederom derde. -aanwinst Eden Hazard volgt met 91, waarmee hij Mohamed Salah (90) achter zich laat ondanks diens eindzege in de .

Premier League-sterren Sergio Agüero - die de Engelse treble won met - en Harry Kane (de sterkste Engelsman) behouden hun rating van 89 en zien Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé en Luis Suarez naast zich.

De Uruguayaan van Barcelona kreeg vorig jaar nog een waardering van 91, maar is iets weggezakt, terwijl Mbappé juist een upgrade krijgt ten opzichte van zijn 87-rating van vorige editie. Lewandowski levert één puntje in en blijft zodoende Raheem Sterling nipt voor.

Laatstgenoemde aanvaller van Manchester City en Engeland kende een topjaar en kreeg er in totaal liefst drie punten bij. Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani en Sadio Mané mogen zich ook verblijden met een totaalscore van 88 op hun FIFA-stats.

Karim Benzema, Son Heung-min, Lorenzo Insigne en Dries Mertens krijgen net als Bernardo Silva een score van 87, terwijl Philippe Coutinho evenals Roberto Firmino, Angel Di Maria, Ciro Immobile, Alexandre Lacazette en Leroy Sané volgt met 86.

Romelu Lukaku, die deze zomer van naar Inter verkaste, maakt de top twintig vol met -nieuweling Mauro Icardi en 'good old' -vedette Zlatan Ibrahimovic.

FIFA 20: Beste aanvallers