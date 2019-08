Game over? Waarom wil geen enkele grote club Super Mario Balotelli?

De voormalige spits van Manchester City was vorig seizoen goed in vorm voor Marseille, maar was het zo'n verrassing dat ze hem lieten gaan?

Toen Mario Balotelli in mei verliet, leek het slechts een kwestie van tijd tot hij terug zou keren.

"Bedankt iedereen voor deze geweldige vijf maanden, zelfs als hebben we onze doelstellingen niet bereikt", schreef de spits op Instagram .

"Ik wil heel graag de coach en de staf, de spelers, de voorzitter en de directeuren bedanken. Iedereen die met Marseille werkt, supporters - Bedankt en hopelijk tot snel of succes voor alles in de komende jaren."

Nadat hij in tien wedstrijden voor OGC Nice in de eerste helft van het seizoen niet had gescoord, was de spits acht keer trefzeker in vijftien wedstrijden voor Marseille. Hij had zich aangesloten bij de club nadat zijn contract aan de Franse Rivièra in januari was ontbonden.

Zijn vorm maakte indruk op clubvoorzitter, Jacques-Henri Eyraud, en gaf gans hoop dat 'Super Mario' dit seizoen weer terug zou zijn in het Stade Vélodrome.

"Het is waar dat ik in hem vanaf het begin geloofde", zei Eyraud.

"Zelfs Frank McCourt (eigenaar van Marseille, red.) is iemand die echt in zijn soort profiel geloofde in deze tijd van het seizoen, hoewel ze hem graag eerder hadden zien komen."

"We zijn blij om zijn prestaties te zien, de manier waarop hij werd geaccepteerd in de groep en de manier waarop hij werd geïntegreerd door zijn acties, zijn houden, zijn gedrag op het veld."

Maar nadat Rudi Garcia aan het seizoen van het seizoen 2018/19 stopte als trainer, lijkt een terugkeer van Balotelli niet in de plannen van de nieuwe trainer André Villa-Boas voor te komen en nu lijkt de spits op weg naar Brescia, waar ook eerder in Brazilië werd geopperd.

Als de overstap voltooid is, is het een overgang die vrijwel zeker een einde maand aan de tijd van de spits op het allerhoogste niveau. Het volgt slechts enkele maanden nadat Marseille hem een uitweg bood na zijn zeer openbare ruzie met Patrick Vieira in Nice.

"Ik wil antwoorden, of hem gewoon tegen de muur slaan of hem aan zijn kraag aan de kapstok laten hangen," zei de voormalige middenvelder van .

Slechts enkele weken voor zijn vertrek, zou Vieira onthullen dat Balotelli de afgelopen zomer te laat was en met overgewicht was verschenen voor de voorbereiding.

Maar Balotelli betaalde het geloof van Marseille terug met veel doelpunten en entertainment. Zijn excentrieke manier van juichen op Instagram na het maken van een omhaal toonde de fascinerende voetballer die hij is.

Hij zei ook de juiste dingen.

"Ik heb mijn zaakwaarnemer verteld dat ik hier gelukkig ben ik en wil blijven", zei de Italiaan in maart.

"Mijn eerste twee seizoenen bij Nice waren goed, maar Marseille is van een ander niveau, een ander soort voetbal en sfeer."

"Wat mij betreft is Marseille de grootste club in Frankrijk. Ik bedank Nice en zijn supporters, maar er is geen vergelijking met Marseille."

"Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier zou passen en ik kan niet uitleggen waarom."

Mario Balotelli scores a bicycle kick and celebrates with his team-mates on Instagram live pic.twitter.com/ZHOk82uZSy — Goal (@goal) March 3, 2019

Waar een terugkeer in de Italiaanse nationale ploeg tot de mogelijkheden behoorde insinueerde bondscoach Robert Mancini, pakte de stap naar Marseille goed uit voor beide partijen. Het was een relatie die naar verwachting een vervolg zou krijgen, maar het kwam niet tot stand.

Sommigen geloven dat Villas-Boas simpelweg Balotelli niet in zijn team wilden hebben. De Portugees vertelde de pers dat er een "radicale" filosofie zo worden opgelegd om Marseille "terug naar hun beste niveau" te krijgen.

Andere media maakten daarentegen melding dat de eisen van een jaarsalaris van vier miljoen euro de Franse club afschrikte.

De spits werd geboren in Palermo, maar groeide op in Brescia, waar hij zijn carrière wil beëindigen, zo heeft hij toegegeven. Hij is deze zomer in verband gebracht met de club, net als een reeks andere Italiaanse clubs, waaronder en Verona.

Zijn hoge salariseisen, die in de media zijn verschenen, zou Italiaanse clubs kunnen belemmeren om met Balotelli in zee te gaan. Een overstap naar Flamengo zou dus een grote stap terug kunnen zijn voor een speler die nog maar 29 jaar oud is.

Nadat hij vorig maand de krantenkoppen haalde om verkeerde redenen - door een man tweeduizend euro te betalen om een scooter de zee in te rijden - komt de potentiële stap terug misschien later dan verwacht voor een speler wiens roekeloze reputatie zijn onmiskenbare talent voor vele jaren heeft overschaduwd.

Didier Drogba onthulde dat hij Balotelli een peptalk had gegeven vóór zijn verhuizing naar Marseille en zei: "Ik vertelde hem: 'Je hebt deze kans, dus pak deze, want het is een club die goed voor je zal zijn.' En nu doet Mario het heel goed. Hij begint weer te scoren en ik ben blij."

Nog een motiverend woord van de -legende zou door velen worden verwelkomd, omdat het zonde zou zijn om te zien hoe een speler met het talent van Balotelli het hoogste niveau zo snel achter zich zou laten.