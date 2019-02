'Game-changer' Sancho: "Ga niet laat de straat op, maar blijf thuis"

Jadon Sancho keert woensdagavond terug naar de stad waarin hij opgroeide. De jongeling geldt nu als voorbeeld voor andere Engelse talenten.

Met Borussia Dortmund gaat de buitenspeler op bezoek bij Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League. De wedstrijd komt op een goed moment voor Sancho, die in de vorm van zijn leven lijkt te verkeren: zaterdag speelde hij tegen TSG Hoffenheim (3-3) misschien wel een van de beste wedstrijden uit zijn nog prille loopbaan.

Sancho maakte zijn zevende doelpunt van het seizoen en schreef assist nummer tien bij. De achttienjarige Engelsman is sinds dit weekend de jongste speler met een carrièretotaal van acht treffers in de Bundesliga. Zijn keuze om Manchester City in 2017 in te ruilen voor Borussia Dortmund was een game-changer , zo merkt ook The Guardian dinsdag op. Sancho debuteerde nooit in de Premier League en plaveide de weg voor andere Engelse talenten om hun geluk te beproeven op het Europese vasteland.



Afgelopen maand maakte Rabbi Matondo dezelfde keuze: de buitenspeler, zes maanden jonger dan Sancho, verliet Manchester City voor Schalke 04. In dienst van zijn nieuwe club kwam Matondo deze maand al tot twee officiële duels. En hoewel Schalke 04 de aartsrivaal is van Borussia Dortmund, zijn Matondo en Sancho goed bevriend. "Ik heb Rabbi een berichtje gestuurd. 'Ik weet dat het moeilijk wordt, maar blijf gefocust', zei ik tegen hem. Hij bedankte me daarvoor. We wonen bij elkaar in de buurt, dus ik ga hem binnenkort opzoeken en hem welkom heten hier", vertelt Sancho. "Zijn oude vrienden zijn er niet meer bij. Daar moest ik ook doorheen. Het is fijn om iemand welkom te kunnen heten."



Het duurde voor Sancho zelf niet lang voordat hij zich thuis voelde in Duitsland. Hij denkt te weten waarom hij geen aanpassingsproblemen ervoer in Dortmund. "Het komt omdat ik altijd al ver verwijderd ben geweest van thuis, denk ik. Toen ik in de jeugd van Watford speelde, moest ik naar de Harefield Academy (een kostschool, red.). Het was heel moeilijk om voor het eerst afscheid te nemen van thuis. Mijn moeder en ik waren onafscheidelijk. De eerste jaren waren zwaar, maar mensen maakten me duidelijk dat ik moest kiezen: óf dit, óf terug naar huis", blikt Sancho terug in de Engelse krant. "En aangezien ik altijd van het voetbal hield, koos ik voor de moeilijke optie. Daardoor kan ik er goed mee omgaan om weg van huis te zijn. In die zin heb ik geluk gehad."

Het toptalent, dit seizoen goed voor 28 officiële wedstrijden, 8 doelpunten en 13 assists, vertelt nooit te zullen vergeten waar hij vandaan komt. Hij groeide op in een van de armste wijken van Londen, die vorig jaar en het jaar ervoor nog bovenaan het lijstje stond met de buurten in Engeland waarin de meeste steekpartijen plaatsvonden. De achterstandswijk barst van het voetbaltalent, maar Sancho kent de keerzijde. "Ik weet hoe het is om daar op te groeien. Het is niet leuk om te zien dat mensen zich bezighouden met slechte dingen. Ik hoop dat ik een positieve boodschap kan overbrengen aan de jeugd van Zuid-Londen."



"Laat je niet in met zulke dingen. Dat betekent niet dat je een voetballer moet worden; je kunt je ook richten op je schoolwerk. Scholing is het belangrijkste wat er is, maar veel kinderen laten zich in Zuid-Londen afleiden door andere dingen. Ik kreeg gelukkig de kans om naar Harefield te gaan. Daar wilde ik eigenlijk niet echt naartoe, maar mensen om me heen vertelden me wat het beste voor mij was. Ik luisterde naar ze", aldus Sancho, die zwijgt als hij wordt gevraagd op wat voor 'slechte dingen' hij doelt. "Gewoon... Ik wil niet echt in detail treden. Maar het gaat erom dat je de verkeerde mensen om je heen hebt. Laat op straat bent. Dan kunnen dingen snel escaleren. Ik moest daar weg en ik moest me richten op hetgeen waar ik van houd: voetbal. Blijf gewoon thuis."