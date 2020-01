Galatasaray zet streep door oefenwedstrijd tegen Ajax

Het oefenduel tussen Galatasaray en Ajax volgende week donderdag gaat niet door, zo weet Ajax Showtime donderdag te melden.

Beide clubs zouden die dag tegenover elkaar staan, maar de Turkse topclub ziet af van het trainingskamp in Qatar, waardoor er ook een streep komt door de oefenwedstrijd tegen .

laat in een reactie aan Ajax Showtime weten dat men niet meer op trainingskamp gaat in het land in het Midden-Oosten.

"De geplande wedstrijd tegen Ajax is dan ook geannuleerd", zo klinkt het. Cim Bom belegt wel een trainingskamp, maar zal deze winter in eigen land actief blijven.

Een reden voor het afzeggen van het trainingskamp in Qatar wordt niet gegeven. Of de Amsterdamse club een nieuwe opponent zal gaan treffen, is op dit moment niet bekend.

De ploeg van trainer Erik ten Hag vertrekt op zaterdag 4 januari richting Qatar. Op zaterdag 11 januari speelt men tegen .