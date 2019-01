Galatasaray versterkt zich met topscorer en onderhandelt met Mitroglou

Galatasaray heeft Mbaye Diagne binnengehaald, zo maakt de Turkse club via de officiële kanalen bekend. Ook is men bezig met Konstantinos Mitroglou.

De 27-jarige spits heeft de medische keuring in Istanbul doorlopen en ondertekent later op donderdag normaal gesproken een contract tot de zomer van 2023. Galatasaray neemt Diagne over van Kasimpasa, dat naar verluidt tien miljoen euro overhoudt aan de Senegalees.

Diagne speelde sinds afgelopen zomer voor Kasimpasa, dat hem transfervrij overnam van het Chinese Tianjin Teda. In negentien wedstrijden trof de Senegalese spits twintig keer doel voor de Turkse club, waarmee hij momenteel topscorer is van de Süper Lig en de aandacht trok van Galatasaray. Met Garry Rodrigues zag Cimbom eerder deze maand een aanvaller vertrekken, nadat hij besloot om zijn carrière voort te zetten bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië.



Voor Diagne is Galatasaray de tiende club in zijn betrekkelijk opmerkelijke loopbaan. Via Bra, Juventus, Ajaccio, Lierse, Al-Shabab, Westerlo, Újpest en Tianjin Teda kwam de drievoudig international van Senegal bij Kasimpasa terecht. Diagne is overigens niet de enige spits die deze maand naar Galatasaray vertrekt. De Turkse topclub maakt via de officiële kanalen tevens melding van onderhandelingen met Olympique Marseille over Konstantinos Mitroglou.



Mitroglou is bij L'OM overbodig geworden door de komst van Mario Balotelli, die deze maand werd overgenomen van OGC Nice. De Griekse spits werd eerder in verband gebracht met een overstap naar China, het Midden-Oosten of een terugkeer bij Benfica, maar lijkt nu dus aan de slag te gaan bij Galatasaray. De huidige nummer twee van de Süper Lig versterkte zich eerder deze maand al met Marcão, Semih Kaya en Emre Tasdemir.