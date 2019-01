Galatasaray stuurt tiener voor twaalf miljoen euro naar Bundesliga

Ozan Kabak mag zich officieel speler van VfB Stuttgart noemen. Zowel de Bundesliga-club als Galatasaray maakt donderdagavond melding van de transfer.

De 18-jarige verdediger maakt voor een transfersom van twaalf miljoen euro de overstap naar Duitsland.



"Ik ben erg blij dat de transfer is afgerond", vertelt Kabak op de clubsite van Stuttgart, dat op dit moment een zestiende plaats in de Duitse competitie inneemt. "Ik kijk uit naar de ontmoeting met mijn nieuwe teamgenoten, de club, de geweldige fans en de heerlijke sfeer in de Mercedes-Benz-Arena." Hij heeft een contract tot medio 2024 met die Schwaben ondertekend.



Kabak maakte in mei vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Galatasaray, op de 33e speeldag tegen Yeni Malatyaspor (2-0). Deze voetbaljaargang brak de verdediger definitief door. Vanaf medio september genoot Kabak het vertrouwen van trainer Fatih Terim en verscheen hij in zestien officiële duels aan het startsignaal.Duitse en Turke media suggereerden dat Bayern München betrokken was bij de transfer, op dezelfde manier als de Zuid-Duitsers betrokken waren bij de overstap van Serge Gnabry van Arsenal naar Werder Bremen. De clubs doen daar geen mededeling over.