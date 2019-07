Galatasaray strijkt neer in Eredivisie: "Ik word moe van die Turkse clubs"

Galatasaray is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in de Eredivisie.

De Turkse grootmacht van trainer Fatih Terim heeft dinsdag met onderhandeld over een transfer van Halil Dervisoglu naar Istanbul, zo bevestigt de promovendus bij monde van technisch manager Henk van Stee. Een akkoord lijkt op dit moment echter nog ver weg.

Eerder toonden ook en al interesse in Dervisoglu, maar die clubs wilden niet voldoen aan de vraagprijs die Sparta hanteert voor de negentienjarige spits. "Ja, het klopt dat we vandaag een gesprek hebben gevoerd met . Maar, en daarin val ik in herhaling: er valt pas serieus te praten over een overgang wanneer we een bod ontvangen waarmee wij kunnen leven. Dat is tot dusver niet gebeurd", vertelt Van Stee aan het Algemeen Dagblad.



De moeizame onderhandelingen over Dervisoglu frustreren Van Stee, erkent de beleidsbepaler. "Ik moet bekennen dat ik een beetje moe word van die Turkse clubs. Ze geven ons de indruk dat ze Halil heel graag willen hebben, maar komen vervolgens met biedingen waar we niets, maar dan ook niets mee kunnen. Ik herhaal: alleen voor de hoofdprijs kan Halil weg bij ons. Op dit moment gaan wij er dus vanuit dat hij gewoon met ons de in gaat."



Van Stee laat niet weten welk bedrag Sparta wenst te ontvangen voor Dervisoglu, maar volgens het Algemeen Dagbladwordt de aanvaller met Turkse roots getaxeerd op minimaal tweeënhalf miljoen euro. Sparta wil daarnaast een 'fors doorverkooppercentage mocht de spits een volgende transfer maken'. Dervisoglu, vorig seizoen in 34 -duels voor Sparta goed voor 10 doelpunten, ligt nog tot medio 2021 vast op Het Kasteel.