Galatasaray sluit miskoop van AS Monaco tijdelijk weer in de armen

Henry Onyekuru maakt het seizoen op huurbasis af bij Galatasaray, zo maakt de Turkse club zondagmiddag wereldkundig.

De 22-jarige vleugelaanvaller is afkomstig van , waar zijn contract doorloopt tot medio 2024. Onyekuru kwam zonder problemen door de medische keuring bij , waarna hij zijn handtekening zette onder het huurcontract van een halfjaar. Er is overigens geen koopoptie opgenomen in de overeenkomst tussen beide clubs.

Onyekuru, die het shirt met rugnummer 70 gaat dragen, begint aan zijn tweede periode bij Galatasaray. De Nigeriaanse aanvaller droeg in het seizoen 2018/19 ook al het shirt van Cim Bom. De buitenspeler kwam destijds tot 14 doelpunten in 31 wedstrijden en veroverde met Galatasaray de landstitel.

Onyekuru werd afgelopen seizoen uitgeleend door , dat hem in de zomer voor circa vijftien miljoen euro verkocht aan Monaco.

De voorbije maanden waren echter allesbehalve een succes voor Onyekuru, die mede door blessureleed tot slechts vier optredens kwam in de hoofdmacht. Zijn laatste wedstrijd voor Monaco dateert alweer van september. Onyekuru werd eerder uitgeleend aan . Zijn loopbaan kreeg gestalte bij KAS Eupen.

De elfvoudig international van Nigeria krijgt bij Galatasaray onder meer te maken met Ryan Babel. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn debuut maakt bij de nummer zeven in de Turkse .