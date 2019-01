Galatasaray pakt door en legt verdedigers uit Brazilië en Turkije vast

Marcos do Nascimento Teixeira, beter bekend als Marcão, gaat aan de slag bij Galatasaray. Ook Emre Tasdemir is op weg naar de Turkse topclub.

De club uit Istanbul laat weten dat de onderhandelingen met Chaves formeel van start zijn gegaan. Het lijkt er dan ook op dat de 22-jarige centrale verdediger eerdaags zijn handtekening zal zetten onder een contract. Marcão komt uit de jeugdopleiding van Atlético Paranaense en na een huurperiode bij Rio Aves in Portugal kwam hij afgelopen zomer bij Chaves terecht, dat eveneens uitkomt op het hoogste niveau van Portugal. De linkspoot heeft nog een contract tot medio 2022, maar dat gaat dus afgekocht worden door Galatasaray.



De club uit Europees Istanbul gaat zich overigens ook versterken met Emre Tasdemir. Cim Bom laat weten de onderhandelingen met de 23-jarige linksback te zijn begonnen en die hoeven niet veel tijd in beslag te nemen, want Emre is transfervrij. De viervoudig Turks international liet zijn contract bij Bursaspor begin januari ontbinden.