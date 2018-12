'Galatasaray ontvangt miljoenenbod op Mendes Rodrigues'

Garry Mendes Rodrigues heeft zijn laatste wedstrijd voor Galatasaray mogelijk gespeeld. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord kan verkassen.

Turkse media maken melding van een bod ter waarde van acht miljoen euro van Al-Ittihad op de aanvaller. De club uit Istanbul heeft nog niet op het voorstel uit Saudi-Arabië gereageerd. De Europese voetbalbond UEFA heropende in oktober een onderzoek naar de financiële huishouding van Galatasaray. Als blijkt dat de Turken zich opnieuw niet hebben gehouden aan de regelgeving van de Financial Fair Play, dan wordt Galatasaray mogelijk uitgesloten van deelname aan Europees voetbal.



De club van trainer Fatih Terim zoekt dan ook naar mogelijkheden om snel geld te verdienen. Een vertrek van Mendes Rodrigues zou daarbij kunnen helpen. Overigens moet Galatasaray wel twintig procent van de transfersom afstaan aan PAOK Saloniki, want de vereniging uit Griekenland bedong in januari 2017 een doorverkooppercentage.

De neef van Jerson Cabral speelde in de jeugd van onder meer Feyenoord en kwam later uit voor clubs als ADO Den Haag, Levski Sofia, Elche en dus PAOK en Galatasaray. Zijn contract in Istanbul loopt nog tot 2021 door.