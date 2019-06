Galatasaray heeft Ryan Babel binnen en maakt salaris én tekengeld bekend

Ryan Babel zet zijn loopbaan definitief voort bij Galatasaray, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

De aanvaller, die transfervrij vertrok bij , tekent voor drie seizoenen in Istanbul. De overgang hing al enige tijd in de lucht, nadat TRT Spor de voormalig Ajacied vrijdagmiddag spotte in de Turkse hoofdstad.

Babel werd vrijdag onder politiebegeleiding en onder het toeziend oog van de nodige belangstellenden richting een busje gebracht, dat hem naar de medische keuring bij bracht. Omdat tijdens de check-up geen noemenswaardige problemen aan het licht kwamen, zette de 32-jarige Nederlander vervolgens zijn handtekening onder een meerjarige verbintenis. Babel gaat in Türk Telekom Stadion netto tweeënhalf miljoen euro per jaar verdienen en toucheert als tekengeld een som van twee miljoen euro, zo maakt Galatasaray bekend.



Het afgelopen seizoen kwam Babel uit voor Fulham, dat ondanks zijn inspanningen degradatie naar de Engelse Championship niet wist te voorkomen. De Oranje-international was in zestien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vier assists. Omdat de vleugelspits weinig voelde om op het tweede Engelse niveau uit te komen, besloot hij zijn verbintenis in Londen niet te verlengen.



Op Twitter sprak Babel eerder cryptisch over zijn aanstaande volgende stap. "Het is mogelijk dat ik een beslissing neem over mijn toekomst die niemand verwacht. Zelfs ik zelf niet", schreef de buitenspeler annex spits. Turkije is voor Babel geen onbekend land, want eerder speelde hij er voor , een van de grote rivalen van Galatasaray, en Kasimpasa.