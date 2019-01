Galatasaray bevestigt: Garry Rodrigues is op weg naar Saudi-Arabië

Garry Rodrigues gaat Galatasaray verlaten. De club uit Istanbul maakt officieel bekend dat men aan het onderhandelen is met Al-Ittihad.

In de praktijk betekent dat meestal dat de deal zo goed als rond is en dat de 28-jarige Rodrigues enkel nog de medische keuring hoeft te ondergaan.

Als een verrassing komt de aanstaande transfer niet, want Turkse media meldden zaterdag al dat Galatasaray een bod van acht miljoen euro had ontvangen. De club uit Istanbul zou vervolgens tien miljoen hebben gevraagd en nu lijkt er dus een akkoord te zijn bereikt. PAOK Saloniki ontvangt overigens twintig procent van de transfersom.



De in Rotterdam geboren Rodrigues speelde anderhalf jaar voor PAOK en kwam daarvoor uit voor Elche, Levski Sofia, ADO Den Haag, FC Dordrecht, FC Boshuizen, Rostocker FC, Xerxes DZB, Real SC, Feyenoord en Spartaan'20. Zijn contract bij Galatasaray loopt momenteel nog tot medio 2021 door.



Ozan Kabak

Ook Ozan Kabak had naar verluidt de mogelijkheid om te vertrekken, maar Galatasaray laat de achttienjarige centrumverdediger niet gaan. "Er komt een tijd dat Galatasaray dit soort jonge spelers toestemming geeft om naar het buitenland te gaan, maar die dag is niet vandaag", reageert trainer Fatih Terim. "Ik snap dat Ozan zich heel erg op een stap verheugt, maar de winterstop is voor hem niet het moment om te vertrekken." Kabak zou in beeld zijn bij clubs als Cardiff City, Manchester United, Watford, AS Roma en Internazionale.