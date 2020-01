Gabriel Veron: Braziliaans talent vernoemd naar Argentijnse legende

De zeventienjarige won de Gouden Bal voor beste speler op het WK Onder-17 in 2019 nadat hij de de Seleçao naar internationale glorie leidde.

Het Braziliaanse voetbal loopt nog altijd voorop als het gaat om het opleiden van goede vleugelspelers.

Vinicius Junior en Rodrygo hebben zich schijnbaar moeiteloos aangesloten bij de hoofdmacht van en het volgende Braziliaanse toptalent klopt elders alweer op de deur.

"Hij heeft enorm veel talent", zegt voormalig international Bebeto over de 17-jarige Gabriel Veron, die bij Palmeiras is doorgebroken op de flanken.

"Ik heb gezien hoe hij een dribbel bijna op eigen helft inzette, doorzette tot de goal van de tegenstander om vervolgens kalmpjes af te ronden", aldus Bebeto.

De oud-international deed zijn lofzang eind vorig jaar, toen Brazilië Onder-17 domineerde op het jeugd WK in eigen land. Veron maakte drie goals en gaf twee assists voor de ploeg die Mexico in de finale versloeg met 2-1.

Veron creëerde de meeste kansen (18) en voltooide de meeste dribbels (22) in het toernooi, waarin hij onbetwist werd uitgeroepen tot beste speler en de Gouden Bal ontving.

Hoewel Veron een grote toekomst bij Brazilië wordt toegedicht, zal zijn naam zeker een belletje doen rinkelen bij de eeuwige rivaal Argentinië. Hij is dan ook vernoemd naar de legendarische Juan Sebastian Veron van , en , al was het niet het idee van zijn ouders.

"Mijn buren hebben het verzonnen", onthulde Veron in november aan FIFA.com. "Mijn buurman wilde altijd een zoon, maar kreeg drie dochters. Toen mijn ouders geen tweede naam voor mij konden verzinnen, stelde de buurman 'Veron' voor."

Veron's moeder, Gracielly Silva, had geen idee van de link naar de voetballer, terwijl haar man aangaf te jong te zijn om 'la Brujita' live in actie te hebben gezien, al heeft hij nadien wel de highlights teruggekeken op YouTube.

"Ik weet zeker dat je veel meer dan ik zult bereiken in de toekomst", zei de 'echte' Veron in een video die Gabriel in 2019 deelde via de sociale media van zijn club Palmeiras.

"Hij is een idool van mij. Ik beloof dat ik onze naam op het veld in ere zal houden", was Gabriel's reactie. Hoewel hij met zijn naam geboren lijkt voor het voetbal, had het heel anders kunnen lopen als zijn vader zijn zin had gekregen met de opvoeding.

Carlos Alexandre wilde dat zijn zoon net als hij goed zou worden in paardrijden, zodat hij een cowboy kon worden. Zijn moeder geloofde echter heilig in Gabriel's droom om een profsporter te worden en schaarde zich altijd achter hem als zijn toekomst besproken werd.

Zijn eerste stappen op een voetbalveld zette hij bij Santa Cruz, een club uit zijn deelstaat, waar hij genoeg indruk maakte om een uitnodiging te ontvangen voor Palmeiras Onder-15.

Die invatatie werd meteen geaccepteerd en Veron verspilde geen tijd om te laten zien hoe goed hij was. Op 15-jarige leeftijd was hij de beste speler in de Scopigno Cup - waarin Palmeiras in de finale won van Real Madrid.

Zelfs Palmeiras, dat er een handje van heeft om liever grote namen te halen dan jonge talenten op te stellen, kon het niet maken om zulke indrukwekkende optredens onbeloond te laten.

Zodra hij eind 2019 naar de hoofdmacht werd gepromoveerd, liet Veron meteen weten zijn mannetje te staan op het veld. Hij werd de eerste speler van Palmeiras die geboren is in de 21e eeuw, toen hij inviel tegen Fluminense in november.

Een week later mocht hij opnieuw invallen, ditmaal tegen Goias. Met slechts 32 minuten speeltijd slaagde hij er toch in om twee goals te maken en een assist te geven bij de uiteindelijke 5-1 overwinning.

"Hij heeft heel veel talent, dus het is aan ons om hem langzaamaan de ruimte te geven in Palmeiras' eerste team", zei interim-trainer Andrey Lopes. "Ik weet zeker dat hij ons veel plezier gaat bezorgen."

De fans van Palmeiras hebben niet zo'n groot talent zien doorbreken sinds Gabriel Jesus in 2017 naar vertrok en de verwachting is dat Veron hem snel zal volgen richting Europa.

Voor nu is hij nog speler van de Braziliaanse topclub en hij zal vermoedelijk spoedig een leeftijdscategorie doorschuiven bij de jeugdelftallen van Brazilië.

Met zoveel talent is het bijna zeker dat hij over een aantal jaar bij de Goddelijke Kanaries debuteert, dus dat wordt pas echt smullen voor de fans van Palmeiras en voetballiefhebbers wereldwijd.