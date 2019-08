Gabriel Martinelli - Arsenal's wonderkind met Ronaldo-invloeden

De achttienjarige Braziliaan deed een stage bij Manchester United en trainde bij Barcelona, maar vond zijn nieuwe thuis in het Emirates Stadium.

Begin juli bevestigde de komst van Gabriel Martinelli, die voor een kleine 7 miljoen euro overkomt van Ituano FC en een 'langlopend contract' heeft getekend bij de club uit noord-Londen.

Hij is een van de rijzende sterren van het Braziliaanse voetbal en liet dat al zien in zijn vaderlond, waar hij begon bij het zaalvoetbalteam van Corinthians, om vervolgens in 2015 ervoor te kiezen het Serie D-team Ituano te dienen.

Daar tekende hij twee jaar later zijn eerste profcontract en in maart 2018 maakte hij zijn profdebuut tegen Taboao da Serra. Martinelli was toen 16 jaar en 9 maanden uit, hetgeen hem de jongste debutant van de club maakte.

Toevalligerwijs maakte hij tegen hetzelfde Taboao zijn eerste profgoal in september en hij werd meteen gepromoveerd naar de hoofdmacht voor de Capeonato Paulista, het staatskampioenschap van .

Ituano kwam tot de kwartfinale en Martinelli besloot het toernooi als topscorer met zes treffers. Hij werd uitgeroepen tot Beste Nieuwkomer, Countryside Player of the Year en werd bovendien uitverkozen in het Team van het Jaar.

Hoewel spelen bij Arsenal misschien een compleet andere wereld lijkt dan zo'n toernooi, stond Martinelli toch al een tijdje op de radar bij de Europese topclubs. Zo liep hij al eens stage bij en werd hij ook gevolgd door en .

Laatstgenoemde nodigde de jonge aanvaller zelfs uit om een tijdje mee te trainen met hen in Spanje.

"Het was een van de beste ervaringen die ik meemaakte als voetballer", stelde Martinelli. "Het is een van de grootste clubs ter wereld en het hoge niveau van de trainer heeft me helpen groeien als speler."

Arsenal gelooft dat Martinelli het in zich heeft om de absolute wereldtop te worden en hoofdscout Francis Cagigao werd de drijvende kracht achter de transfer.

Een bron dichtbij de club heeft aan Goal bevestigd dat the Gunners Martinelli zorgvuldig hebben gevolgd in de laatste maanden. Er werden videoanalyses op losgelaten en elke wedstrijd werd gade geslagen.

Caggao - bekend om zijn sterke contacten in Zuid-Amerika - reisde vervolgens zelf af naar Brazilië om hem een aantal keer aan het werk te zien. Hij raakte overtuigd en drong bij de clubleiding aan tot actie.

Kort samengevat is Martinelli een snelle aanvaller die op alle posities in de aanval kan spelen, zelfs als centrumspits. Zijn favoriete plek is echter aan de zijkant, waar hij graag naar binnentrekt om met rechts uit te halen of een teamgenoot in stelling te brengen.

"Ik speel in de voorhoede, maar sta niet constant voorin. Ik beschouw mezelf meer als een moderne speler, met snelheid en veel beweging zonder bal", stelt Martinelli zelf.

"Ik ben enorm fan van Cristiano Ronaldo, omdat ik ook niet graag met mijn rug naar de verdediger sta om de bal bij me te houden, zoals een ouderwetse aanvaller. Maar als het moet, weet ik wel hoe ik dat moet doen."

De tiener is erg doelgericht en Goal heeft begrepen dat men bij Arsenal erg onder de indruk is van de rust die hij toont aan de bal, vooral voor een speler van zijn leeftijd.

Martinelli heeft ook een individuele actie in huis en daar ontbrak het nog al eens aan bij Arsenal. Zijn tomeloze energie valt ook op, want hij kan de hele wedstrijd sprintjes blijven trekken in dienst van het team.

Hoewel hij een uitstekende linkervoet heeft, valt er ook nog veel te verbeteren in het spel van de jongeling. Hij wil graag vanaf rechts naar binnen trekken, maar dat is redelijk voorspelbaar voor tegenstanders. Hij moet dus sterker worden met links om ook een actie buitenom te kunnen maken, waar men het niet van hem verwacht.

Hij is pas achttien, dus fysiek is hij nog niet helemaal waar hij wil zijn en dat kan een probleem vormen in zijn beginfase in de Premier League, al is het lastig te voorspellen hoe welke buitenlander dan ook aardt, omdat het afhankelijk is van zo veel factoren, vooral als je zo jong bent als Martinelli.

Lees beneden verder

Bij Arsenal is er echter geen twijfel dat hij het waar kan maken en de aanvaller gaat genoeg kansen krijgen om zich te bewijzen. In de voorbereiding was hij al geregeld basisspeler en een vergelijkbaar pad als dat van Matteo Guendouzi lijkt haalbaar.

Martinelli maakte in de oefencampagne één treffer en had een paar keer pech in de afronding. Toch toont hij op 18-jarige leeftijd al veel vertrouwen in eigen kunnen, terwijl hij ook razendsnel is op de eerste meters.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij zijn opwachting mag maken in de en de eerste rondes van de . In de Premier League zal hij starten op de bank. Die competitie is een enorme stap omhoog, maar Martinelli is in staat te excelleren.