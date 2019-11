Gabriel Jesus krijgt lof: "Ik denk dat hij een van de beste ter wereld kan worden"

Manchester City-spits Gabriel Jesus heeft volgens voormalig aanvoerder Andy Morrison de capaciteiten om "een van de beste ter wereld te worden".

Het is de verwachting dat Jesus de komende weken veel speeltijd krijgt, aangezien Sergio Agüero vanwege een dijblessure een periode is uitgeschakeld.

Agüero is momenteel clubtopscorer van , daar hij in twaalf Premier League-wedstrijden tot negen doelpunten kwam. Vanwege de goede vorm van de Argentijn verscheen Jesus slechts vier keer aan de aftrap in de Premier League en speelde hij in totaal tien keer en scoorde hij drie keer.

De Braziliaan werd in januari 2017 voor 32 miljoen euro overgenomen van Palmeiras en kende een indrukwekkende start, maar is er niet in geslaagd om een vaste basisplek af te dwingen onder Josep Guardiola.

"Ik denk dat hij een van de beste ter wereld kan worden, echt waar. Kijk eens naar zijn leeftijd. Zijn allround spel is verbeterd sinds zijn komst en ik denk dat hij alles heeft", vertelt Morrison, die tussen 1998 en 2002 voor de club speelde, in gesprek met Love Sport Radio .

"Zijn handelingssnelheid is verbeterd. Ik denk niet dat hij een maker van geweldige doelpunten is, hij scoort gewoon veel doelpunten."

"Het maakt niet echt uit hoe hij ze krijgt; intikkers, hij is een instinctieve afronder, van dichtbij, hij is erg scherp in het strafschopgebied."

"Ik kan me geen doelpunt herinneren waar hij langs een paar spelers is gedribbeld en in de bovenhoek heeft raak geschoten zoals Agüero dat doet, maar hij maakt zijn doelpunten."

"Hij is snel, hij is sterk en hij is zeer instinctief. Alles is aanwezig en de reeks wedstrijden die hij krijgt is een geweldige kans."

"Wat hij wel heeft is een ongelooflijke innerlijke overtuiging. Hij vindt dat hij in het team moet spelen, hij denkt dat hij de beste spits in de competitie is en dat is een bewijs van zijn karakter."

"Nu is het aan hem om dat te bewijzen."