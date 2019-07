Ga de uitdaging van de Goal NxGn FIFA 19 Squad Battle aan en maak kans op duizenden FIFA-punten

Deze week is er een door Goal samengesteld team aanwezig in FIFA 19 Squad Battle en we belonen de mooiste goals die worden gescoord tegen onze ploeg.

Voor het eerst kunnen FIFA-fans het opnemen tegen een team vol spelers uit de Goal NxGn top 50 van 2019. Spelers als Jadon Sancho, Phil Foden en Vinícius Júnior zijn opgenomen in Goal's FIFA Ultimate Team, wat is uit te dagen via Squad Battle.

Iedereen die het team weet te verslaan krijgt 1.800 Squad Battle-punten en we geven mensen ook de kans om 4.600 FIFA-punten te winnen, die ingame gebruikt kunnen worden. Alles wat je daarvoor moet doen is jouw mooiste goal tegen ons team opsturen.

Onze jury maakt uiteindelijk een selectie van de vijf mooiste treffers. Om mee te doen aan onze competitie moet je een tweet sturen met de hashtag #NxGnSquadBattle en een video van jouw doelpunt.

Zorg dat je van tevoren ook alle voorwaarden hieronder secuur doorneemt.



VOORWAARDEN:

1. Competitie en Organisator

1.1. De naam van de competitie is: NxGn Featured Squad Battle (de “Competitie”).

1.2. Door deel te nemen aan deze Competitie waarbij de mogelijkheid bestaat dat er een prijs wordt gewonnen, stemt elke deelnemer in met deze algemene voorwaarden die ten alle tijden geaccepteerd dienen te worden. Informatie over hoe je kunt deelnemen is terug te vinden in dit overzicht.

1.3. De Organisator van de Competitie is Perform Media Channels Ltd. Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, Engeland, TW13 7BZ ("Organisator").

2. Deelname

2.1. Met inachtneming van paragraaf 2.3 is deelname aan de Competitie enkel mogelijk voor mensen die volgens de wet meerderjarig zijn in hun land op de datum van inschrijving. De inzending is ongeldig wanneer jouw land is uitgesloten van deelname of wanneer je niet voldoet aan de leeftijdsgrens.

2.2. Elke deelnemer mag slechts een inzending opsturen.

2.3. De directie, managers en medewerkers (plus hun directe familieleden) van de Organisator of diens gelieerde bedrijven mogen niet meedoen aan de Competitie.

2.4. De Competitie mag door de Organisator niet worden aanbevolen in Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten. Indien inwoners van die landen toch een inzending opsturen, wordt deze ongeldig verklaard.

3. Duur van de competitie

De competitie vangt aan om 01.00 uur op maandag 1 juli en is afgelopen om 00.59 uur op maandag 8 juli. In beide gevallen is de Nederlandse tijd genoemd. ("Competitieduur").

4. Hoe doe je mee aan de wedstrijd en hoe kun je prijzen winnen?

4.1 Om deel te nemen aan de Competitie moeten in aanmerking komende deelnemers deze algemene voorwaarden accepteren en de stappen voltooien die worden uitgelegd in het toegangsportaal.

4.2 Alle inzendingen moeten tijdens de Competitieduur worden verstuurd naar de Organisator. Inzendingen die voor of na de termijn binnenkomen, worden automatisch gediskwalificeerd.

4.3 Alle in aanmerking komende inzendingen worden tijdens de Competitieduur beoordeeld door een panel van kenners (waaronder een onafhankelijke derde partij) (‘’Jury’’). De vijf beste inzendingen worden binnen zeven dagen na de sluitingsperiode gekozen. Zij zijn de ("Prijswinnaars").

4.4 Er is geen betaling nodig om deel te nemen aan de competitie.

5. Bekendmaking van de winnaars

5.1. De Prijswinnaars krijgen een bericht via Twitter. Dit gebeurt uiterlijk na 28 dagen na het verstrijken van de Competitie.

5.2. De Prijswinnaars moeten hun prijs accepteren via een Twitter-bevestiging en de Organisator binnen 7 dagen na de kennisgeving van een e-mailadres voorzien waarop de prijs kan worden uitgekeerd. De Organisator stuurt de Prijs vervolgens binnen 14 dagen na de bevestiging naar het e-mailadres van de Prijswinnaar.

5.3 Indien er binnen 7 dagen geen reactie is ontvangen via Twitter op bericht van de Organisator, mag de Jury een nieuwe Prijswinnaar aanwijzen.

6. Details over de prijzen

6.1. De prijs bedraagt 4.600 FIFA Punten (“Prijs”).

6.2. De Prijswinnaar stemt in dat de Gelieerde Partijen (gedefinieerd in paragraaf 7.1) en hun vertegenwoordigers de naam, de stad en het land van de Prijswinnaar mogen vermelden. Ook foto’s eventuele videofragmenten en andere visuele items mogen gebruikt worden voor promotie en reclamedoeleinden. Hiervoor hoeft geen verdere vergoeding te worden betaald. Ook is het voor de Organisator niet nodig om toestemming te vragen of kennisgeving te versturen.

6.3 Voordat de prijs wordt toegekend, kan het nodig zijn dat de Prijswinnaar een simpele wiskundevraag moet beantwoorden als de wet in het land van wonen dat vereist. Dit als wijze van ondertekening voor instemming voor het gebruik van hun afbeelding, naam en inzending voor onbeperkte duur zonder vergoeding voor het promoten van deze Competitie en/of alle producten die zijn vervaardigd, gedistribueerd en/of geleverd door de Organisator.

7. Andere voorwaarden van de competitie

7.1. De Organisator (en haar gelieerde bedrijven, ''Gelieerde Partijen") kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een waardeverandering van de Prijs. Indien de Prijs niet beschikbaar is, houdt de Organisator het recht om deze in te wisselen voor een andere prijs van dezelfde of grotere waarde.

7.2. De Prijs kan niet worden verkocht of geruild. De Prijs is niet om te zetten in een geldbedrag en kan alleen worden gebruikt zoals aangeboden.

7.3. Elke Prijswinnaar erkent dat hun prijs kan worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die worden opgelegd door externe leveranciers en die aan elke prijswinnaar worden verstrekt. Door de Prijs te accepteren, wordt de Prijswinnaar geacht alle dergelijke aanvullende bepalingen en voorwaarden volledig te hebben aanvaard.

7.4. De Gelieerde Partijen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanvullende voorwaarden die worden gesteld door een derde partij, zoals naar verwezen in paragraaf 7.3.

7.5. Alle in aanmerking komende deelnemers stemmen ermee in dat de Organisator of de gemachtigde vertegenwoordiger van de Organisator identificatiebewijzen te zien moeten krijgen indien zij zijn geselecteerd als Prijswinnaar. De vereiste vorm van identificatie moet met discretie worden behandeld en beoordeeld door de Organisator..

8. Niet-opgehaalde prijzen

In het geval dat een prijs niet wordt geaccepteerd of geclaimd, behoudt de organisator het recht om de Jury te vragen om een andere prijswinnaar aan te wijzen.

9. Mate van aansprakelijkheid

9.1 Voor zover volledig toegestaan per wet, sluiten de Gelieerde Partijen alle aansprakelijkheid uit en worden zij gevrijwaard van verliezen, schade acties, aansprakelijkheid, blessures of claims (inclusief, maar niet beperkt tot (slechts indien rechtswege van toepassing) persoonlijk letsel, overlijden van Prijswinnaars of een derde partij, schade aan persoonlijke eigendommen, gedeeltelijk of in zijn geheel, direct of indirect, om wat voor reden dan ook) opgelopen door een persoon in verband met de Competitie, ontvangst, acceptatie, gebruik of misbruik van een prijs en/of deelname aan deze Competitie. De Gelieerde Partijen sluiten ook uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van uw schending van deze algemene voorwaarden.

9.2. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden de Gelieerde Partijen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een aanvraag of claim die om technische of andere redenen niet in aanmerking komt, laat of onvolledig is.

9.3. Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van de organisator uit of beperkt deze voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Organisator; (ii) fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht, en niets in deze algemene voorwaarden beperkt, sluit uit of wijzigt enig wettelijk recht of garantie geboden door toepasselijk recht.

10. Privacy

Door deel te nemen aan deze Competitie stemt de deelnemer ermee in dat de Organisator en haar vertegenwoordigers de persoonlijke gegevens van de deelnemer mogen gebruiken en bekendmaken om te helpen bij het beheren van de wedstrijd en de Prijzen (indien van toepassing) en in communicatie met de deelnemer over speciale aanbiedingen van de Organisator en haar gelieerde bedrijven. Deelnemers aan de Competitie erkennen dat de Organisator de persoonlijke informatie van een deelnemer mag delen met gelieerde bedrijven in het buitenland, die contact op kunnen nemen met de deelnemer voor marketingboodschappen en speciale aanbiedingen. Zonder het voorgaande te beperken, kan de Organisator de persoonlijke informatie van Prijswinnaars aan derden bekend maken om de Prijs over te dragen. Als een deelnemer ervoor kiest informatie van derden te ontvangen, mag de Organisator de persoonlijke informatie van de deelnemer ook voor dat doel vrijgeven. Deelnemers kunnen meer informatie vinden over hoe de Organisator persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt door het privacybeleid van de organisator te lezen. Dat is hier beschikbaar. Deelnemers hebben toegang tot de persoonlijke informatie die de Organisator over hen bewaart door te schrijven naar de Organisator. Als de Organisator in bepaalde omstandigheden een deelnemer toegang tot zijn persoonlijke informatie beperkt of ontzegt, zal de Organisator kenbaar maken waarom dit werd beperkt of geweigerd. De deelnemer kan contact opnemen met de Organisator via het in het privacybeleid weergegeven adres.

11. Algemeen

11.1. Elke beslissing van de Organisator over de Competitie is definitief en bindend. Er wordt niet over gecorrespondeerd. De Organisator heeft ook het recht om de competitie te ontbinden of te verplaatsen op elk gewenst moment als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

11.2. De Prijs blijft eigendom van de Organisator tot de prijswinnaar(s) dit hebben ontvangen.

11.3. De Gelieerde Partijen zijn niet aansprakelijk als de Competitie om welke reden dan ook niet volgens planning afgewerkt kan worden, inclusief als gevolg van infectie door een computervirus, bugs, technische storingen of andere oorzaken die de machtiging van de Organisator aantasten en die de eerlijkheid of integriteit en het correcte verloop van de Competitie in het geding brengen. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die het toegangsproces omzeilt en de Organisator mag de wedstrijd annuleren, opschorten, uitstellen of beëindigen onder voorbehoud van schriftelijke aanwijzingen van relevante regelgevende instanties.

11.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken: (i) de geschiktheid van een deelnemer en/of Prijswinnaar (inclusief hun leeftijd en woonplaats) te verifiëren (ii) een deelnemer te diskwalificeren die samenzweert met anderen om een oneerlijk voordeel te behalen of die op een andere manier betrokken is bij het manipuleren, interfereren of knoeien met het toegangsproces of enig ander onderdeel van de Competitie of waarvan de Organisator redelijkerwijs gelooft dat hij deze voorwaarden heeft overtreden.

11.5. Elke Prijswinnaar draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele belasting. Elke Prijs heeft een omgerekende waarde van minder dan vijftig euro.

11.6. Het is de verantwoordelijkheid van de Prijswinnaars om de Organisator op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn contactgegevens, waaronder woonplaats, e-mailadres of telefoonnummer.

11.7 Deze Competitie wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Inc., Twitter, Inc. of Electronic Arts, Inc. of een van hun gelieerde ondernemingen.

11.8. Deze Competitie, deze algemene voorwaarden en alle geschillen die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met deze, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland. Elke deelnemer gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om te oordelen over geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met de Competitie of deze algemene voorwaarden.