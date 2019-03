Furie bij Fortuna: "Dit is geen pech, dit is onrecht, ze tonen geen respect"

Willem II wist zaterdagavond met veel moeite te winnen van Fortuna Sittard mede dankzij een hattrick van Alexander Isak (3-2).

De Zweedse aanvaller mocht drie keer aanleggen vanaf elf meter en scoorde iedere keer. Isak is na afloop verheugd met zijn drieklapper, terwijl Fortuna enorm baalt van de beslissingen van scheidsrechter Richard Martens.

Isak schreef geschiedenis door als eerste speler ooit drie keer vanuit een penalty te scoren in een wedstrijd in de . "Drie strafschoppen meekrijgen, dat is niet normaal. Iemand moet de eerste zijn. Of ik nerveus was? Niet echt. De eerste strafschop was de belangrijkste, omdat we net de 0-1 tegen hadden gekregen. As je dan mist... Maar ik bleef kalm, keek naar de doelman en scoorde."



Trainer Adrie Koster is blij met de goede vorm van zijn pupil. De ervaren trainer was enigszins verrast dat Isak zo koel bleef bij de penalty's. "We hebben vanavond gezien hoe hij er mee omgaat en de keeper kansloos laat. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik drie penalty's mee of tegen kreeg. En ik loop al een tijdje mee", zegt Koster in gesprek met FOX Sports .



Fortuna baalde dat Martens drie strafschoppen toekende aan . "We werken zo hard en dan geven we drie penalty's weg. Ik ga die beslissingen niet in twijfel trekken. De scheidsrechter maakt fouten, hij is een mens, net als wij", zegt Michael Pinto, die verrast was dat er in de eerste helft geen verbinding was met de VAR. "Dat kan niet. De VAR moet de scheidsrechter de hele wedstrijd kunnen ondersteunen."



Teamgenoot José Rodriguez haalt na afloop fel uit naar de arbitrage in Nederland. "De scheidsrechters tonen geen respect voor onze club. Dit is geen pech, dit is onrecht", zo wordt hij geciteerd door de Limburger . "Ik heb dit ook in Spanje nog nooit meegemaakt. Drie penalty's en rood, dat is niet te begrijpen." Mark Diemers wilde niet naar de arbitrage wijzen. "Het zit ons niet mee, dat is frustrerend. Maar we moeten vooral eerst naar onszelf kijken", zegt de middenvelder.