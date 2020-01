Fulco van Kooperen onthult gang van zaken bij Bergwijn-transfer

Fulco van Kooperen heeft het in een interview met De Telegraaf opgenomen voor Steven Bergwijn.

De speler kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te verwerken nadat hij zondag plots ontbrak in de wedstrijdselectie omdat hij op het punt stond een transfer te maken naar . Van Kooperen benadrukt dat Bergwijn niets verkeerd heeft gedaan en de aanvaller donderdag pas na de wedstrijd tegen (2-0) op de hoogte was van de interesse vanuit Engeland.

Van Kooperen kiest er voor om nu zijn verhaal te doen, om Bergwijn in bescherming te nemen, zo schrijft de krant. De belangenbehartiger had donderdag een onderhoud met Tottenham-manager José Mourinho en voorzitter Daniel Levy. Pas na de nederlaag tegen NAC maakte Van Kooperen de interesse kenbaar.

"Ik heb inderdaad vlak na de wedstrijd een berichtje gestuurd, puur met het verzoek of we vrijdagochtend konden zitten", reageert Van Kooperen. "We zitten midden in de transferwindow, dan weet je toch dat zoiets kan gebeuren? Het zou erger zijn als ik helemaal niet zou melden dat ik had gesproken met Spurs. De timing van zo'n berichtje is nooit goed, ik heb bewust gewacht tot na de wedstrijd."

Bergwijn bracht Ernest Faber zondagochtend op de hoogte over de concrete interesse van Tottenham. De trainer gaf vervolgens toestemming om het duel met (1-1) over te slaan. Toon Gerbrands stond er rechter anders in en was boos over de gang van zaken. De algemeen directeur richtte zijn woede op Van Kooperen. "Daar snap ik niets van. En dat heb ik inmiddels ook kenbaar gemaakt", aldus de zaakwaarnemer. Volgens hem was er vanuit Faber en de spelersgroep van juist begrip voor de manier waarop Bergwijn zich opstelde.

"Ik doe gewoon mijn werk en kom als het ware een deal aanbieden. Dat zou je als club vooral positief moeten opvatten, lijkt me", aldus Van Kooperen, die samen met zijn zoon Nathan de Oranje-international begeleidt. "Als clubs van het kaliber Spurs niet meer langskomen, moet je je pas echt zorgen gaan maken. In het weekeinde is alles in goed overleg gegaan met John de Jong en directielid Peter Fossen."

Omdat er veel onduidelijkheid was ontstaan over de situatie en Bergwijn veel kritiek kreeg vanuit de PSV-achterban, besloot de 22-jarige aanvaller om zondagavond via Instagram zelf met zijn kant van het verhaal te komen. "Steven is geen bandiet", stelt Van Kooperen. "Hij heeft zich altijd voor PSV ingezet en afgelopen zomer, ondanks de interesse van andere clubs, ook nog bijgetekend."

"Toen is afgesproken dat hij nog zeker een jaar zou blijven. Alleen is daar wel bij gezegd dat als de sportieve situatie van PSV onverhoopt niet goed zou zijn en er zou een mooie kans komen, dat we dan aan tafel zouden zitten. Dat is nu ook gebeurd. En daarbij hebben we ook direct aangegeven: 'als jullie het niet willen, dan blijft Stevie gewoon nog een half jaar'. Dat zouden we namelijk ook begrijpen."

Bergwijn is momenteel al in Londen in afwachting van een akkoord tussen PSV en Tottenham. De Telegraaf meldde in de nacht van maandag op dinsdag dat beide partijen het eens zijn geworden over een transfersom van dertig miljoen euro, die middels bonussen nog verder kan oplopen. Naar verwachting ondergaat Bergwijn op korte termijn een medische keuring, waarna hij zijn handtekening zet onder een meerjarig contract bij de huidige nummer zes van de Premier League.