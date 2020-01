Frustraties na belegering Philips Stadion: "Geweld gebruiken onacceptabel"

Tientallen supporters van PSV belaagden zondag na afloop van het thuisduel met FC Twente (1-1) een van de ingangen van het Philips Stadion.

Het lijkt op een gecoördineerde actie, zo oordeelt het Eindhovens Dagblad twee dagen later. Tijdens het duel was er ook al de nodige onvrede bij de -supporters, die hun woede door middel van spandoeken richtten op algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong. Verschillende betrokkenen concluderen dat het gaat om een overwegend jonge groep relschoppers.

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, bespeurt een tendens. De preses waagt zich echter niet aan harde uitspraken hieromtrent. "Iedere PSV-supporter heeft het volste recht om boos en gefrustreerd te zijn. Het gaat slecht met de club. Maar geweld gebruiken is onacceptabel", benadrukt Timmermans in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Het afsteken van vuurwerk tijdens het duel met Twente is hem ook een doorn in het oog. "De gemiddelde PSV-supporter vindt deze acties verschrikkelijk. Wat moet je doen? Je moet voorkomen dat alle supporters door een wasstraat van wantrouwen het stadion in moeten."

Persvoorlichter Thijs Slegers benadrukt dat PSV gaat proberen om de daders met behulp van camerabeelden te identificeren. De zegsman van de Eindhovense club haast zich echter om te zeggen dat het moeilijk na te gaan is wie precies de veroorzakers van de onrust zijn. "Vaak gebeurt dat onder een doek."

Annemieke de Leijer, die vlakbij het Philips Stadion woont, is blij met het heldhaftige optreden van de ME. "Ik heb de ME zien optreden tegen die jongens en ik moet zeggen: ik voel me daar heel veilig bij." Angst voor nieuwe ongeregeldheden bij een thuiswedstrijd van PSV is er niet. "Maar ik zorg er wel voor dat ik thuis ben, om een oogje in het zeil te kunnen houden."

Voornoemde angst is er ook niet bij Marga Thijssen, die eveneens in de buurt van het PSV-stadion woont. "Ik voelde me niet bedreigd of zo. Dat stenen gooien is natuurlijk niet oké. Maar ik snap de boosheid wel: het is écht een baggerseizoen dit jaar."

Mede-bewoonster Loes van Gemert rept over een 'oorlog voor je deur'. "PSV is er verantwoordelijk voor om de supporters in de hand te houden." De politie verrichtte zondagavond vijf arrestaties. Een woordvoerder benadrukt dat het niet is uitgesloten dat er nog meer arrestaties volgen.