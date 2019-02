Frustraties bij Cristiano Ronaldo en Allegri: "Schiet de bal gewoon uit!"

Juventus stond zaterdagavond met nog twintig minuten spelen op een 3-1 voorsprong tegen Parma.

Maar na het laatste fluitsignaal moest la Vecchia Signora genoegen nemen met een punt door twee treffers van Gervinho (3-3). Trainer Massimiliano Allegri en Cristiano Ronaldo balen stevig van het puntverlies in eigen huis.

"Het was de eerste keer dat de achterste vier samen speelden en we hebben de centrale verdedigers niet geholpen, aangezien zij steeds één-op-één stonden met de tegenstander", zegt Allegri na afloop in gesprek met DAZN . "Ze moeten zich realiseren dat het geen schande is om de bal in de tribunes te trappen. In ieder geval hebben we degenen die klaagden dat we doorgaans niet zoveel entertainment voor de dag brengen een dienst bewezen", aldus de trainer.

"Mooi voetbal levert niet altijd iets op. Soms moet je de bal gewoon uittrappen. Je kan niet met deze houding spelen. Als je in de 93e minuut bij je eigen cornervlag bezig bent: schiet de bal gewoon uit!", besluit Allegri. Ook Ronaldo, die twee keer scoorde, baalt van de tegengoals. "Ik ben blij met mijn doelpunten, maar niet met het resultaat. Maar dit is voetbal."



"In de laatste minuten zakten we in en Parma heeft onze fouten afgestraft", analyseert de Portugees, die woensdag met Juventus met 3-0 verloor van Atalanta in de Coppa Italia. "Ik denk niet dat deze laatste resultaten komen vanwege een te hoge belasting. We zijn relaxed en maken ons geen zorgen. We hebben vertrouwen in onze eigen kwaliteiten, de trainer en de staf."