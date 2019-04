Frustratie na AZ - Heracles om arbitrage: "In De Kuip hadden we hetzelfde"

Heracles Almelo verloor dinsdagavond met 2-1 van AZ, waardoor het gat tussen de twee clubs is opgelopen tot zeven punten.

Aanvoerder Tim Breukers baalt van de nederlaag in Alkmaar en is ook niet helemaal tevreden over de arbitrage. De verdediger vindt dat Siemen Mulder -verdediger Owen Wijndal een tweede gele kaart had moeten geven. Breukers heeft een verleden met Mulder, daar de 31-jarige stopper in de uitwedstrijd tegen in maart (1-1) zelf van het veld werd gestuurd door de scheidsrechter. "Toen dat moment (overtreding van Wijndal, red.) gebeurde in de tweede helft zei ik tegen hem: Waarom geef je hem nou niet?", aldus de verdediger na afloop in gesprek met RTV Oost.



"Het was niet zwaar genoeg volgens hem. Bij mij was dat volgens mij ook niet het geval en toen gaf hij hem ook. Dus we hebben hem weer tegen." Breukers memoreert dat de arbitrage wel vaker nadelige beslissingen heeft gemaakt. Hij wijst naar de 2-1 nederlaag op bezoek bij , waar Steven Berghuis tien minuten voor tijd een penalty binnenschoot.



"In De Kuip hadden we hetzelfde met de VAR toen we die penalty tegen kregen. Het is niet onze beste vriend", aldus Breukers. "Het is toch wel jammer dat je als kleinere ploeg het gevoel hebt dat je in dit soort wedstrijden aan het kortste eind trekt als de scheidsrechter een beslissend moment kan aanhalen om iemand weg te sturen. Dat frustreert dan ook."