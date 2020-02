'Frustratie bij Kylian Mbappé groeit na nieuwe aanvaring'

Kylian Mbappé speelde zaterdag met een doelpunt en een assist een belangrijke rol in de 5-0 overwinning van Paris Saint-Germain op Montpellier.

De wedstrijd eindigde echter in mineur voor de aanvaller, aangezien hij na 68 minuten naar de kant werd gehaald door trainer Thomas Tuchel. Mbappé liet daarop duidelijk zijn onvrede blijken over de beslissing van de oefenmeester en Le Parisien weet te melden dat de relatie tussen de twee door dit incident verder onder druk is komen te staan.

Volgens de Franse krant is Mbappé niet te spreken over de manier waarop Tuchel met hem omgaat. De 21-jarige wereldkampioen zou het idee hebben dat hij, in vergelijking met andere belangrijke aanvallende krachten Neymar, Ángel Di María en Mauro Icardi, degene is die het eerst en het vaakst wordt gewisseld.

Mbappé heeft het gevoel dat de acties van Tuchel niet overeenkomen met de manier waarop de club hem gebruikt. geeft hem een belangrijke rol en probeert hem in de media en op commercieel gebied in te zetten. Op sportief gebied vindt hij echter dat hij behandeld wordt als zomaar een speler", zo valt er te lezen in Le Parisien.

Om de kou uit de lucht te halen hebben Tuchel en technisch directeur Leonardo zondag publiekelijk met Mbappé gesproken. Onder toeziend oog van de hele selectie hebben de twee geprobeerd om Mbappé tot bedaren te brengen, maar de relatie tussen speler en trainer zou nog altijd gespannen zijn.

Tuchel is er naar verluidt vooral op uit om zijn selectie zo fit mogelijk te houden nu de beslissende fase van het seizoen eraan komt, met in de achtste finales van de als eerste serieuze tegenstander.

De spanningen tussen Mbappé en Tuchel kunnen echter ook doordreunen in de contractonderhandelingen tussen de aanvaller en PSG. Mbappé ligt nog vast tot de zomer van 2022 en geldt al langere tijd als droomdoelwit van , terwijl ook wordt genoemd als gegadigde.

"Het geschil tussen hen houdt aan en groeit zelfs. Kan Mbappé zijn avontuur in de hoofdstad een vervolg geven als hij onder leiding van Tuchel blijft staan? Het is niet zeker dat hij de wil heeft om nog veel langer samen te werken met de Duitse oefenmeester", sluit de krant uit Parijs af.