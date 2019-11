Frontale aanval op Gianluca Rocchi: "Het is onmogelijk, hij verpest onze wedstrijd"

Dusan Tadic heeft na het Champions League-duel van Ajax met Chelsea (4-4) geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Gianluca Rocchi.

De Italiaanse leidsman stuurde halverwege de tweede helft bij een 2-4 stand in tijdsbestek van slechts één minuut zowel Daley Blind als Joël Veltman met rood van het veld.

Blind beging een overtreding Tammy Abraham, waarna Rocchi het voordeel gaf aan . Veltman kreeg de bal terwijl de aanval doorliep in de zestien op de hand, waarna zowel hij als Blind met tweemaal geel van het veld werd gestuurd. Met negen man zag Chelsea alsnog langszij komen.

"Je moet boos zijn. Het is onmogelijk dat iemand zó onze wedstrijd verpest", reageert Tadic na afloop bij Veronica woedend, doelend op Rocchi.



"We hadden de controle. Ik kan niet begrijpen hoe je in dezelfde aanval twee rode kaarten kunt geven. Het was een hele andere wedstrijd geweest als dat niet gebeurd was. Ik begrijp het niet. We hadden alles onder controle", baalt de aanvoerder van Ajax. Tadic koestert het puntje, maar het chagrijn overheerst bij de Servische spits.



"Ik vind wel dat de spelers toch trots kunnen zijn. We speelden met negen man, maar we moeten boos zijn. We hebben alles gegeven, we waren veel beter en hadden de wedstrijd moeten winnen. Ik heb zo'n avond nog nooit ervaren. Ik moet het nog even terugzien, maar volgens mij is het onmogelijk om twee rode kaarten te geven in één aanval", aldus Tadic.