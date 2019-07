Frictie bij Feyenoord 'geëscaleerd': "Misschien kunnen we hem opnaaien"

Feyenoord maakte woensdag bekend dat algemeen directeur Jan de Jong na nog geen twee jaar al afscheid neemt van de club.

De Jong verlaat de Rotterdammers vanwege een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers. Kees Jansma weet dat het al een tijdje niet boterde tussen De Jong en de RvC van .



"Met name net de nieuwe voorzitter Toon van Bodegom. Dat is dus geëscaleerd, dat is duidelijk", zegt Jansma in gesprek met FOX Sports. Onder meer het aantrekken van externe financierders was een pijnpunt. "Naar mijn informatie heeft de RvC onomwonden gezegd: we moeten meer investeerders hebben binnen de club. Of dat nou Nederlanders of buitenlanders zijn."



Volgens Jansma was De Jong van mening dat Feyenoord juist nooit afhankelijk mag zijn van investeerders. Daarnaast zou het vertrek van Martin van Geel pijn hebben gedaan bij De Jong. De journalist stelt dat Feyenoord zich in een 'rampscenario' bevindt nu de club zonder algemeen directeur het nieuwe seizoen ingaat, terwijl de trainer, technisch directeur én hoofd jeugdopleidingen ook onlangs zijn vertrokken.



Jansma stelt dat Robert Eenhoorn van niet zo snel wil instappen bij dit Feyenoord en daar kan Jan Boskamp zich wel in vinden. "Ik kan me voorstellen dat hij niet die puinzooi wil opruimen bij Feyenoord", zegt de oud-trainer bij VTBL . "Maar misschien kunnen we op zijn gevoel spelen, hem een beetje opnaaien. Als Eenhoorn zou komen, zouden veel mensen in Rotterdam in ieder geval heel gelukkig worden."