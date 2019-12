'Frictie' bij Bayern München: "Dit gaat Manuel niet leuk vinden"

Schalke 04 maakte zondag bekend dat Alexander Nübel de club aan het eind van het seizoen gaat verlaten.

De 23-jarige doelman heeft besloten zijn aflopende contract in Gelsenkirchen niet te verlengen en zou volgens BILD al akkoord zijn met over een vijfjarige verbintenis. Bayern-icoon Sepp Maier verbaast zich over de gang van zaken.

De oud-doelman van de Duitse grootmacht zegt in gesprek met de boulevardkrant dat zijn voormalig werkgever met de transfer van Nübel onder meer onnodig druk legt op de schouders van Manuel Neuer, momenteel de eerste doelman bij der Rekordmeister . "Een nieuw frictiepunt is ontstaan. Dit gaat Manuel niet leuk vinden, kan ik me zo voorstellen", stelt de 96-voudig international van Duitsland.

Maier is van mening dat de komst van Nübel naar Bayern zeker niet noodzakelijk was, aangezien de 33-jarige Neuer nog wel een tijdje meekan. "Nübel is te goed om op de bank plaats te nemen."

"Hij wil spelen en hij moet ook spelen. Hij moet niet willen wachten en drie jaar alleen maar trainen", aldus Maier over de aanvoerder van de huidige nummer vijf van de .

Nübel wordt volgens Duitse media bij Bayern gezien als de opvolger van Neuer. De jeugdinternational van Duitsland wordt veelvuldig vergeleken met de doelman van Bayern. Niet alleen vanwege de kwaliteiten op het veld, maar ook door het vergelijkbare carrièrepad. Evenals Nübel brak Neuer door bij Schalke, om na verloop van tijd voor een vertrek te kiezen.