"Frenkie moet boven Virgil, hij heeft toch ook prijzen gewonnen?"

Maandagavond wordt de Ballon d'Or uitgereikt en Lionel Messi lijkt degene te worden die met de prijs aan de haal zal gaan.

De Argentijn wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk genoemd als winnaar en een vermeende gelekte uitslag laat ook zien dat de aanvaller van de concurrentie achter zich laat. Jan Boskamp twijfelt er niet over dat Messi de terechte winnaar is.

"Messi moet 'm winnen, want hij is de beste. Altijd. Kijk anders even Barcelona - (halve finale van de vorig seizoen, red.) terug. Dat werd 3-0 en het had dankzij hem nog meer kunnen worden. In de return in Liverpool hebben ze het verknald, omdat Barcelona als team zo ontzettend slecht speelde", legt hij uit in gesprek met VTBL .



Grote rivaal Cristiano Ronaldo lijkt daarentegen genoegen te moeten nemen met een plekje buiten de top drie, aangezien Virgil van Dijk en Mohamed Salah het podium naar verluidt volmaken.

Wat Boskamp betreft, zou de Portugees nog een aantal spelers boven zich moeten dulden: "Normaal moet hij erbij staan, maar er zijn nu echt betere kandidaten. Eden Hazard, Raheem Sterling, Kylian Mbappé... Ronaldo vindt het al niet eens erg meer als hij niet alles speelt. Dat zegt ook wel wat hè."



Met Van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Georginio Wijnaldum zijn er ook een aantal Nederlanders die naar alle waarschijnlijkheid hoog zullen eindigen in de einduitslag.

Van Dijk werd zelfs een tijdlang als favoriet gezien, maar moet zoals het er nu naar uitziet dus voorrang verlenen aan Messi. Boskamp zou de verdediger van Liverpool zelfs niet als hoogst genoteerde Oranje-international in zijn lijstje opnemen.



"Frenkie staat bij mij op twee. Hij heeft een fantastisch seizoen gehad bij en het . En hij is moeiteloos een van de bepalende krachten geworden bij Barcelona. Ook nog eens op verschillende posities. Frenkie boven Virgil? Ja! De Jong heeft toch ook prijzen gewonnen? Landskampioen en de TOTO (met Ajax, red.)", sluit hij af.