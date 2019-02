"Frenkie moet begrijpen dat hij niet komt om problemen op te lossen"

Luis Suárez ziet uit naar de komst van Frenkie de Jong bij Barcelona, al zegt hij in gesprek met Sport te waken voor te hoge verwachtingen.

Suárez vindt het belangrijk om niet te veel druk te leggen op de jonge Oranje-international, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met de sportkrant. "Ja, natuurlijk", reageert de Uruguayaan op de vraag of de kleedkamer van Barcelona uitziet naar de entree van De Jong, aankomende zomer.

"Heel Europa heeft het over deze jongen. We wachten met open armen op hem, want het is een fantastische speler. Maar we moeten er ook voor zorgen dat hij niet onder te veel druk komt te staan. Hij komt hier om zijn bijdrage te leveren aan de ploeg, maar hij moet begrijpen dat hij hier niet komt om problemen op te lossen", doceert de ex-Ajacied.



In het interview gaat Suárez ook in op zijn rol bij Barcelona. Hij kwam in de zomer van 2014 over van Liverpool en begon niet meteen als nummer negen, zijn huidige rol in Camp Nou. Pas na de Champions League-wedstrijd tegen Ajax in november 2014 (0-2 zege) werd duidelijk dat hij daar het beste tot zijn recht kwam.

Het verhaal gaat dat Suárez op verzoek van Lionel Messi ging spelen als nummer negen. Lachend bevestigt hij dat, min of meer. "In het systeem van Luis Enrique speelde Leoals valse nummer negen en was er geen traditionele nummer tien", blikt hij terug. "Neymar bezette de ene flank en ik de andere. Maar mijn taak was om voortdurend naar binnen te komen en de ruimte te bezetten tussen de centrumverdediger en de back", memoreert de Uruguayaan.

"Toen we tegen Ajax speelden, en zij heel diep waren teruggetrokken, had Leo weinig ruimte en werd ik als nummer negen neergezet. Dat ging erg goed. Toen ik weer terug naar de flank ging, zei Leo: 'Als je wilt, mag je daar best blijven staan.' Het kwam over als een verzoek van hem. Ik bleef daar staan en Luis Enrique besloot om het zo te houden, na een gesprek met ons drieën. Hij vroeg of we wilden dat ik als nummer negen zou blijven spelen, en dat wilden we allemaal."



Messi heeft niet alleen binnen de lijnen, maar ook buiten het veld invloed gehad op Suárez. De 32-jarige spits vertelt dat hij veel heeft opgestoken van de 'relaxte manier waarop hij omgaat met wedstrijden'. "Ik dacht altijd dat je enorm gefocust moest zijn in de dag voor een wedstrijd, of in de laatste uren voor de aftrap. Zo ging het bij Liverpool, de nationale ploeg en bij al mijn vorige clubs. Maar hier weet iedereen wat ze moeten doen."

"Iedereen is gefocust, maar de sfeer is veel relaxter. Dat heeft me geholpen", vertelt Suárez, die dit seizoen al vijftien keer scoorde in twintig duels. Toch ontving hij wat kritiek, na een doelpuntendroogte van zes duels in september en oktober. "Kritiek is aan de orde van de dag. Zeker hier, vanwege de hoge verwachtingen rondom Barcelona", weet de routinier. "Iedereen weet wat er elke drie dagen van je wordt verlangd. Als ik een wedstrijd niet scoor, dan is het gedaan. Dan slaat de twijfel toe. Daar moet je altijd mee zien te leven."

Dat gaat hem steeds beter af. "Kritiek raakt me vanwege mijn leeftijd niet meer, maar het doet wel pijn als er vanbinnen de club iets wordt gezegd, zoals dat er een oplossing gevonden moet worden omdat ik te oud ben, zonder dat het persoonlijk tegen mij wordt gezegd. Maar de kritiek van journalisten doet me niets. Ik weet wat ik moet doen hier bij Barcelona en ik ken de druk waaronder we werken. Ik ben eraan gewend en probeer er zo goed mogelijk op te reageren."