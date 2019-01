Frenkie de Jong: "Ze vroeg nog aan me of ze het wel op Instagram moest zetten"

Frenkie de Jong hoopt 'redelijk snel' duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst.

De middenvelder van Ajax heeft toegezegd deze maand te zullen blijven, maar lijkt na het seizoen wel te gaan vertrekken. Volgens de meest recente berichtgeving van Mundo Deportivo neigt De Jong naar een overstap naar Paris Saint-Germain. In gesprek met FOX Sports geeft hij toe dat het mogelijk nog lang zal duren voordat de buitenwacht meer weet.

De Jong speelt met de gedachte om zijn keuze uiteindelijk voor zichzelf te houden. "Ik weet niet of ik het bekend ga maken aan het publiek. Stilhouden zal moeilijk worden, dus misschien moeten we er maar openheid over geven", erkent hij. De Jong zegt het gevoel te hebben dat hij al 'redelijk veel' heeft gezegd over de transferperikelen. "Natuurlijk zal ik nooit volledig in detail treden. Soms denk ik wel: is het maar achter de rug . Ik ga geen overhaaste beslissing nemen, maar ik heb wel het liefst redelijk snel duidelijkheid voor mezelf."



Geïnteresseerden grijpen ook naar sociale media, op zoek naar aanwijzingen. Achter foto's van Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, bij de Eiffeltoren moet volgens de Ajacied niets worden gezocht. "Nee, nee, ze was met een vriendin in Parijs. Maar ze is ook met een vriendin naar Londen geweest. En afgelopen zomer was ik op vakantie in Barcelona en dachten mensen dat ik een transfer zou maken", weet hij nog. "Ze vroeg ook nog aan me of ze het wel op Instagram moest zetten. Waarom ook niet? Het is niet zo dat niemand een stedentrip kan maken."



Begin december meldde De Telegraaf dat De Jong zeer waarschijnlijk voor 75 miljoen euro naar PSG zou verkassen. De aandacht nam toen explosief toe. "Zó veel hoeft er van mij ook niet over gepraat te worden, dacht ik toen. Ik speelde kort daarna een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en toen merkte ik wel dat er extra ogen op mij waren gericht. Normaal roepen mensen je naam wel, maar het was nu allemaal net wat meer. Ik had misschien een beetje extra bewijsdrang. Want als iedereen op je let, ben je misschien toch extra geprikkeld om te laten zien dat je goed kunt voetballen."



Mundo Deportivo schreef woensdag dat De Jong een mondeling akkoord met Barcelona zou hebben gebroken. Hij zou vrezen voor een gebrek aan speeltijd in Camp Nou en daarom neigen naar PSG. In het interview, dat voor die berichtgeving is opgenomen, zegt De Jong dat hij Barcelona een 'heel mooie club' vindt. "Maar ik weet niet of je je carrière ook als een stedentrip moet zien. Het is afwachten." Momenteel bereidt hij zich met Ajax voor op de competitiehervatting van zondag tegen sc Heerenveen.